Легкоатлетка Тимановская высказалась о своем возможном возвращении в Белоруссию

Легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, возможно ли ее возвращение в Белоруссию.

«Меня поддерживает мой белорусский тренер. Мне кажется, он до конца ещё не понял, что произошло. Поддерживают белорусы, предлагают помощь. Украинская спортсменка предложила жилье. Я удивлена такой поддержке.



В Белоруссию хотела бы вернуться, но не сейчас. Конечно, я же там прожила всю жизнь», — сказала Тимановская в интервью Mush.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.