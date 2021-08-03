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Легкоатлетка Тимановская высказалась о своем возможном возвращении в Белоруссию

14:55
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Легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, возможно ли ее возвращение в Белоруссию.

«Меня поддерживает мой белорусский тренер. Мне кажется, он до конца ещё не понял, что произошло. Поддерживают белорусы, предлагают помощь. Украинская спортсменка предложила жилье. Я удивлена такой поддержке.

В Белоруссию хотела бы вернуться, но не сейчас. Конечно, я же там прожила всю жизнь», — сказала Тимановская в интервью Mush.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

Дополнительная информация:

https://mash.ru/story/17052

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Виктория Кравченко все материалы автора

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