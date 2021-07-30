Два легкоатлета из сборной Тринидада и Тобаго сдали положительные тесты на коронавирус

Два легкоатлета из Тринидада и Тобаго сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает Inside The Game.

Это прыгун в длину Андуэлль Райт и бегунья Спаркл Энн Макнайт. Также положительный тест у тренера команды Венделл Уильямс.

Все трое помещены на карантин. Спортсмены не смогут выступить на соревнованиях 31 июля.