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Два легкоатлета из сборной Тринидада и Тобаго сдали положительные тесты на коронавирус

21:50
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Два легкоатлета из Тринидада и Тобаго сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает Inside The Game.

Это прыгун в длину Андуэлль Райт и бегунья Спаркл Энн Макнайт. Также положительный тест у тренера команды Венделл Уильямс.

Все трое помещены на карантин. Спортсмены не смогут выступить на соревнованиях 31 июля.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное