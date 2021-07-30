Два легкоатлета из сборной Тринидада и Тобаго сдали положительные тесты на коронавирус
21:50
Два легкоатлета из Тринидада и Тобаго сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает Inside The Game.
Это прыгун в длину Андуэлль Райт и бегунья Спаркл Энн Макнайт. Также положительный тест у тренера команды Венделл Уильямс.
Все трое помещены на карантин. Спортсмены не смогут выступить на соревнованиях 31 июля.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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