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«А можно нам два золота?» Как Баршим и Тамбери стали олимпийскими чемпионами в прыжках в высоту

18:24
Мутаз Эсса Баршим и Джанмарко Тамбери. Фото Reuters
Мутаз Эсса Баршим и Джанмарко Тамбери. Фото Reuters
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Стало известно, как Мутаз Эсса Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии выиграли два золота в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио.

Оба спортсмена использовали равное количество попыток и показали одинаковый результат — 2,37 метра.

В интернете появилось видео, на котором показан момент, как один из официальных представителей говорит спортсменам, что они могут использовать дополнительную попытку. Баршим спросил: «А можем ли мы получить две золотые медали?», на что получил положительный ответ.

Бронзу завоевал белорус Максим Недосеков, который также показал результат 2,37 метра, но он использовал большее количество попыток.

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