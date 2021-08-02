«А можно нам два золота?» Как Баршим и Тамбери стали олимпийскими чемпионами в прыжках в высоту
18:24
Стало известно, как Мутаз Эсса Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии выиграли два золота в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио.
Оба спортсмена использовали равное количество попыток и показали одинаковый результат — 2,37 метра.
В интернете появилось видео, на котором показан момент, как один из официальных представителей говорит спортсменам, что они могут использовать дополнительную попытку. Баршим спросил: «А можем ли мы получить две золотые медали?», на что получил положительный ответ.
Бронзу завоевал белорус Максим Недосеков, который также показал результат 2,37 метра, но он использовал большее количество попыток.
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