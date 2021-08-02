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CAS отклонил запрос белорусской легкоатлетки Тимановской на допуск к Олимпиаде

17:33
Кристина Тимановская. Фото AFP
Кристина Тимановская. Фото AFP
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Белорусская легкоатлетка Тимановская обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой отменить решение НОК Белоруссии об отстранении ее от Олимпиады. Однако ее запрос был отклонен, сообщает пресс-служба организации.

Ранее Кристина Тимановская публично критиковала руководство белорусского спорта за допущенные, по ее мнению, промахи при подготовке к Играм. После этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Легкоатлетка из Белоруссии уже получила польскую гуманитарную визу. Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский уточнил, что после получения гуманитарной визы Тимановская прилетит в Варшаву.

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Иван Шитик все материалы автора

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