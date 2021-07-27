Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020, женское командное многоборье: где смотреть прямую трансляцию
11:45
27 июля в Токио (Япония) пройдет финал женского командного многоборья по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 13.45 (мск).
В женском командном многоборье от сборной России выступят: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова.
Следить за онлайн-трансляцией командного многоборья можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».
Подробную информацию о формате и расписании олимпийского турнира по спортивной гимнастике смотрите — здесь.
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