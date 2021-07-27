Карпин поздравил спортивных гимнастов с золотом на Олимпиаде
13:01
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в Instagram поздравил спортивных гимнастов с золотом на Олимпиаде в Токио.
Специалист опубликовал совместное фото с одним из гимнастов сборной Никитой Нагорным.
«Никита — мужик! Красавцы! Наши поздравления Никите Нагорному и всем ребятам», — написал Карпин.
Сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в мужском командном многоборье. Россию представляли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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