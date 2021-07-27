Карпин поздравил спортивных гимнастов с золотом на Олимпиаде

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в Instagram поздравил спортивных гимнастов с золотом на Олимпиаде в Токио.

Специалист опубликовал совместное фото с одним из гимнастов сборной Никитой Нагорным.

«Никита — мужик! Красавцы! Наши поздравления Никите Нагорному и всем ребятам», — написал Карпин.

Сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в мужском командном многоборье. Россию представляли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.