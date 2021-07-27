Нагорный и Далалоян поблагодарили болельщиков за поддержку

Российские гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян в своем Instagram опубликовали посты, посвященные победе в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«В детстве я шутил, что стану олимпийским чемпионом, в юности я начал мечтать об этом, в 2018 году это стало целью, на кон которой я поставил жизнь. Спасибо всем», — написал Нагорный.

«Спасибо огромное всем, кто переживал, болел и поддерживал нас! Это невероятно, и осознание всего происходящего до сих пор не пришло! Мы это сделали! Ура!» — написал Далалоян.

Сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в мужском командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

За российскую команду выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.