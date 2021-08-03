Спортивная гимнастика, Олимпиада-2020: время начала и где смотреть прямую трансляцию финалов в отдельных видах

3 августа в японском Токио пройдут очередные финалы в отдельных видах турнира по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 11.00 (мск).

От сборной России у мужчин в параллельных брусьях выступит Давид Белявский, а Никита Нагорный — на перекладине. У женщин — Владислава Уразова (бревно).

Следить за онлайн-трансляцией финалов в отдельных видах по спортивной гимнастике можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».

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