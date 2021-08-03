Спортивная гимнастика, Олимпиада-2020: время начала и где смотреть прямую трансляцию финалов в отдельных видах
10:05
3 августа в японском Токио пройдут очередные финалы в отдельных видах турнира по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 11.00 (мск).
От сборной России у мужчин в параллельных брусьях выступит Давид Белявский, а Никита Нагорный — на перекладине. У женщин — Владислава Уразова (бревно).
Следить за онлайн-трансляцией финалов в отдельных видах по спортивной гимнастике можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю