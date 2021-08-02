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Немов: «Может, в личном плане не все удалось, но главная цель достигнута — золотые медали»

20:00
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Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов высказался о выступлении российских гимнастов на Олимпиаде в Токио.

«Считаю, что наши ребята, во-первых, выиграли золотую медаль. И мужская выиграла, и женская сборные. Такого не было 25 и 29 лет! В личном плане, может быть, не все удалось, но главная цель была достигнута — золотые медали. Ну а сегодняшние выступления Никиты Нагорного и Дениса Аблязина... Он в свой день рождения сделал подарок не только себе, но и всей стране, завоевав это «золотое серебро».

Завтра еще финалы, и могут быть сюрпризы. Перекладина — очень непростой и коварный снаряд. Никите надо просто сделать свое дело и поставить достойную точку», — приводит слова Немова «Газета.Ru».

В Токио мужская и женская сборные выиграли золото в командном многоборье. Также Никита Нагорный завоевал бронзу в личном многоборье, А Денис Аблязин стал серебряным призером в опорном прыжке.

Гимнастка Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях. Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль в упражнениях на брусьях.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/02/n_16330682.shtml

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