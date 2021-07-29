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Спортивная гимнастика, Олимпиада-2020: расписание и результаты личного многоборья женщин 29 июля

11:00
Ангелина Мельникова. Фото AFP
Ангелина Мельникова. Фото AFP
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Россиянки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова выступают в соревнованиях по индивидуальному многоборью на Олимпийских играх в Токио.

В четверг, 29 июля, в турнире по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020 пройдет личное многоборье у женщин. Начало соревнований — в 13.55.

У команды Олимпийского комитета России (ROC) выступают Ангелина Мельникова и Владислава Уразова

Олимпийские игры-2020. Токио. Спортивная гимнастика 29 июля
Женщины. Индивидуальное многоборье
13.55 Финал

Следить за турниром по спортивной гимнастике на Олимпиаде в четверг, 29 июля, можно на сайте «СЭ» и в прямой трансляции на сайте канала Россия 1.

Все события шестого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады, плавание на Играх — в разделе Токио-2020.

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