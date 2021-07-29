Спортивная гимнастика, Олимпиада-2020: расписание и результаты личного многоборья женщин 29 июля
11:00
Россиянки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова выступают в соревнованиях по индивидуальному многоборью на Олимпийских играх в Токио.
В четверг, 29 июля, в турнире по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020 пройдет личное многоборье у женщин. Начало соревнований — в 13.55.
У команды Олимпийского комитета России (ROC) выступают Ангелина Мельникова и Владислава Уразова
Олимпийские игры-2020. Токио. Спортивная гимнастика 29 июля
Женщины. Индивидуальное многоборье
13.55 Финал
Следить за турниром по спортивной гимнастике на Олимпиаде в четверг, 29 июля, можно на сайте «СЭ» и в прямой трансляции на сайте канала Россия 1.
Все события шестого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады, плавание на Играх — в разделе Токио-2020.
29843 голосов
Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
Журналист, спровоцировавший Медведева: «Может, он просто не понял вопрос? Я не утверждал, что русские — обманщики»
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю