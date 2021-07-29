Уразова поднялась на второе место после бревна в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио
15:30
Российская гимнастка Ангелина Мельникова опустилась с третьего на четвертое место в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. После третьего вида программы — бревна — у спортсменки 43,233 балла.
Однако на второе место поднялась другая россиянка, Владислава Уразова, у которой 43,566 балла.
В лидеры вышла американка Суниса Ли (43,733), а бразильянка Ребека Андраде опустилась с первого на третье место.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Многоборье
Смена 3
1. Суниса Ли (США) — 43,733 (13,833)
2. Владислава Уразова (Россия) — 43,566 (14,200)
3. Ребека Андраде (Бразилия) — 43,532 (13,566)
4. Ангелина Мельникова (Россия) — 43,233 (13,700)
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