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Уразова поднялась на второе место после бревна в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио

15:30
Владислава Уразова. Фото AFP
Владислава Уразова. Фото AFP
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова опустилась с третьего на четвертое место в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. После третьего вида программы — бревна — у спортсменки 43,233 балла.

Однако на второе место поднялась другая россиянка, Владислава Уразова, у которой 43,566 балла.

В лидеры вышла американка Суниса Ли (43,733), а бразильянка Ребека Андраде опустилась с первого на третье место.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Многоборье

Смена 3

1. Суниса Ли (США) — 43,733 (13,833)

2. Владислава Уразова (Россия) — 43,566 (14,200)

3. Ребека Андраде (Бразилия) — 43,532 (13,566)

4. Ангелина Мельникова (Россия) — 43,233 (13,700)

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