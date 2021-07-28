Россиянин Никита Нагорный стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио. Он показал третий результат в личном многоборье.

Золото взял японец Даики Хасимото, серебро — китаец Сяо Жуотен.

Еще один представитель России Артур Далалоян стал шестым.

Олимпийские игры. Токио (Япония). Гимнастика спортивная.

Мужчины. Многоборье. Финал

1. Даики Хасимото (Япония) — 88,465

2. Сяо Жуотен (Китай) — 88,065

3. Никита Нагорный (Россия) — 88,031

4. Сунь Вэй (Китай) — 87,798

5. Такеру Китанозо (Япония) — 86,698

6. Артур Далалоян (Россия) — 86,248