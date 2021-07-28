Россиянин Никита Нагорный стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио
16:08
Российский гимнаст Никита Нагорный стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио. Он показал третий результат в личном многоборье.
Золото взял японец Даики Хасимото, серебро — китаец Сяо Жуотен.
Еще один представитель России Артур Далалоян стал шестым.
Олимпийские игры. Токио (Япония). Гимнастика спортивная.
Мужчины. Многоборье. Финал
1. Даики Хасимото (Япония) — 88,465
2. Сяо Жуотен (Китай) — 88,065
3. Никита Нагорный (Россия) — 88,031
4. Сунь Вэй (Китай) — 87,798
5. Такеру Китанозо (Япония) — 86,698
6. Артур Далалоян (Россия) — 86,248
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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