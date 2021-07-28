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Нагорный занимает второе место в личном многоборье перед последним снарядом

15:43
Никита Нагорный. Фото AFP
Никита Нагорный. Фото AFP
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Россиянин Никита Нагорный ведет борьбу за золото Олимпиады в Токио в многоборье. Перед последним, шестым снарядом он занимает втрое место в личном зачете.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Многоборье

Смена 5

1. Сяо Жуотен (Китай) — 73,999 (15,366)

2. Никита Нагорный (Россия) — 73,665 (15,400)

3. Даики Хасимото (Япония) — 73,532 (15,300)

4. Сунь Вэй (Китай) — 73,398 (14,966)

6. Артур Далалоян (Россия) — 72,115 (15,033)

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Иван Шитик все материалы автора

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