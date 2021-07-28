Нагорный занимает второе место в личном многоборье перед последним снарядом
15:43
Россиянин Никита Нагорный ведет борьбу за золото Олимпиады в Токио в многоборье. Перед последним, шестым снарядом он занимает втрое место в личном зачете.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Многоборье
Смена 5
1. Сяо Жуотен (Китай) — 73,999 (15,366)
2. Никита Нагорный (Россия) — 73,665 (15,400)
3. Даики Хасимото (Япония) — 73,532 (15,300)
4. Сунь Вэй (Китай) — 73,398 (14,966)
6. Артур Далалоян (Россия) — 72,115 (15,033)
Читайте также
21
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю