Олимпиада
Токио-2020
Спортивная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Спортивная гимнастика

Олимпиада-2020, спортивная гимнастика: Далалоян и Нагорный поборются за медали в индивидуальном многоборье

10:00
Артур Далалоян. Фото Getty Images
Артур Далалоян. Фото Getty Images
Теги:

28 июля в Токио (Япония) пройдет финал мужского индивидуального многоборья по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020. Начало — в 13.15 мск.

Российскую команду представят Никита Нагорный и Артур Далалоян.

Нагорный прошел в финал со второго места в квалификации, Далалоян — с шестого.

Ранее, 26 июля, российские гимнасты выиграли командное первенство Олимпиады.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора

16811 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Олимпиада-2020, 28 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Сборная США по спортивной гимнастике выступила с заявлением по поводу снятия Байлз с личного многоборья
В Госдуме призвали лишить аккредитации журналиста, провоцировавшего Медведева на Олимпиаде
«Он оседлал меня, и я бросил его головой в урну». Как Масвидаль отметелил двух опасных ребят в ночном клубе Китая
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события