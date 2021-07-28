Олимпиада-2020, спортивная гимнастика: Далалоян и Нагорный поборются за медали в индивидуальном многоборье
10:00
28 июля в Токио (Япония) пройдет финал мужского индивидуального многоборья по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020. Начало — в 13.15 мск.
Российскую команду представят Никита Нагорный и Артур Далалоян.
Нагорный прошел в финал со второго места в квалификации, Далалоян — с шестого.
Ранее, 26 июля, российские гимнасты выиграли командное первенство Олимпиады.
16811 голосов
Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
Олимпиада-2020, 28 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Сборная США по спортивной гимнастике выступила с заявлением по поводу снятия Байлз с личного многоборья
«Он оседлал меня, и я бросил его головой в урну». Как Масвидаль отметелил двух опасных ребят в ночном клубе Китая
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю