Олимпиада-2020, спортивная гимнастика: Далалоян и Нагорный поборются за медали в индивидуальном многоборье

28 июля в Токио (Япония) пройдет финал мужского индивидуального многоборья по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020. Начало — в 13.15 мск.

Российскую команду представят Никита Нагорный и Артур Далалоян.

Нагорный прошел в финал со второго места в квалификации, Далалоян — с шестого.

Ранее, 26 июля, российские гимнасты выиграли командное первенство Олимпиады.