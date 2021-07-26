Ростовские футбольные клубы поздравили Нагорного с золотой медалью Олимпийских игр
21:24
Сборная России по спортивной гимнастике впервые с 1996 года завоевала золото Олимпиады в Токио в командном многоборье.
В составе российской команды выступали Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный.
Ростовские футбольные клубы — «Ростов» и СКА — поздравили Нагорного с этой победой.
24-летний гимнаст является уроженцем города Ростов-на-Дону.
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