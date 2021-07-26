Олимпиада
Токио-2020
Спортивная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Спортивная гимнастика

Ростовские футбольные клубы поздравили Нагорного с золотой медалью Олимпийских игр

21:24
Теги:

Сборная России по спортивной гимнастике впервые с 1996 года завоевала золото Олимпиады в Токио в командном многоборье.

В составе российской команды выступали Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный.

Ростовские футбольные клубы — «Ростов» и СКА — поздравили Нагорного с этой победой.

24-летний гимнаст является уроженцем города Ростов-на-Дону.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Команда супергероев! Самая долгожданная победа России на Олимпиаде
Эксперт разъяснил суть иска Евросоюза в ВТО против России
Украина решила отказаться от угля в пользу "золотых грибов"
Чего ожидать от периода, когда Юпитер находится в Водолее
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд