Ростовские футбольные клубы поздравили Нагорного с золотой медалью Олимпийских игр

Сборная России по спортивной гимнастике впервые с 1996 года завоевала золото Олимпиады в Токио в командном многоборье.

В составе российской команды выступали Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный.

Ростовские футбольные клубы — «Ростов» и СКА — поздравили Нагорного с этой победой.

Первую золотую медаль ростовских спортсменов на играх в Токио выиграл Никита Нагорный ?



Никита, знаем, что ты за нас болеешь, ждём в гости на базе ??? pic.twitter.com/MxKXJzE22s — Football Club Rostov (@rostovfc) July 26, 2021

24-летний гимнаст является уроженцем города Ростов-на-Дону.