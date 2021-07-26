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«Мужики!» Реакция болельщиков на победу гимнастов на Олимпиаде

19:10
Давид Белявский поздравляет Никиту Нагорного. Фото Дмитрий Коротаев, "Известия".
Давид Белявский поздравляет Никиту Нагорного. Фото Дмитрий Коротаев, &quot;Известия&quot;.
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Читатели «СЭ» отреагировали на победу российских гимнастов на Олимпиаде в Токио.

инок: «Командная победа наших парней — замечательный успех! Воспитать сразу несколько сильнейших в мире гимнастов очень дорогого стоит. Наша команда действительно великая! Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин — вы настоящие герои. Спасибо Вам за долгожданную победу!»

Упертый русский: «Красавцы, фантастика! Победа в Японии над азиатами — это суперкласс! Герои!»

Алексей Сыромолотов: «Жаль Дзюбы не было».

Монте-Кристо (Мститель): «Герои! Русские!»

rocky big: «Гимнасты вернулись!»

емен: «Парни красавцы! Мужики!»

Palasios: «Фантастика! Герои! Доставили радость стране».

Viktor Freonds: «Подарили победу. У японцев и так уже много золота».

Oleg.bob: «Это спортивный подвиг — победить японцев в Токио».

Doka57: «Это потрясающее чувство — сидеть в напряжении, орать во всю головушку и в конечном итоге победить. Поздравляю нашу дружину гимнастов. Давненько мы не обладали такой силушкой в гимнастике. Потрясающие молодцы. Виват, братцы».

Сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в мужском командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

За российскую команду выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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