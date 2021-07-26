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Елизавета Туктамышева поздравила Далалояна с победой на Олимпиаде

19:56
Instagram Елизаветы Туктамышевой.
Instagram Елизаветы Туктамышевой.
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила гимнаста Артура Далалояна с завоеванием золотой медали Олимпиады в Токио.

«Поздравляю Артура и всю его команду с победой! Ура! Вы лучшие!» — написала Туктамышева в stories Instagram.

Сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпиады в мужском многоборье. Кроме Далалояна, за команду также выступали Никита Нагорный, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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