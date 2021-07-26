Елизавета Туктамышева поздравила Далалояна с победой на Олимпиаде
19:56
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила гимнаста Артура Далалояна с завоеванием золотой медали Олимпиады в Токио.
«Поздравляю Артура и всю его команду с победой! Ура! Вы лучшие!» — написала Туктамышева в stories Instagram.
Сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпиады в мужском многоборье. Кроме Далалояна, за команду также выступали Никита Нагорный, Давид Белявский и Денис Аблязин.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
Опрос
проголосовало: 15820Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю