Немов эмоционально отреагировал на победу российских гимнастов на Олимпиаде в Токио

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал победу мужской сборной России в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

Ранее, 26 июля, российские гимнасты выиграли золото в командном многоборье на Олимпийских играх в Японии.

«Да!!! Золотые медали наши!!! Ребята — Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный, вы — герои!!! Поздравляю!!! Спустя 25 лет мы снова олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике в командном первенстве!!!» — написал Немов в своем Instagram.

Второе место в командном многоборье досталось японским гимнастам, бронзу завоевали китайцы.

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