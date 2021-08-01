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Гимнаст Белявский — о 4-м месте на Олимпиаде: «Обидно. Я сделал все, что смог»

14:05
Давид Белявский. Фото Reuters
Давид Белявский. Фото Reuters
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Российский гимнаст Давид Белявский прокомментировал свое выступление в упражнениях на коне на Олимпиаде в Токио. 29-летний спортсмен набрал 14,833 балла и занял 4-е место.

«Мне удалось исполнить всю программу, что в финале получилось не у всех. Я хорошо сделал все, что смог. И оказывается, это только четвертое место. Учитывая, что я с восьмым результатом прошел в финал. Обидно, но поднялся на четыре строчки — уже неплохо. Выступление в командном многоборье не помешало сегодня: силы уже восстановили, и спокойно готовились к дальнейшим соревнованиям», — цитирует Белявского пресс-служба ОКР.

Золото выиграл британец Макс Уитлок. Второе место занял спортсмен из Тайваня Ли Чи Кай. Замкнул тройку японец Кайа Казума.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/2989

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