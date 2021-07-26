Денис Аблязин: «Каждая десятая играла роль и мы выиграли»

Воспитанник пензенской школы гимнастики Денис Аблязин вместе с партнерами по сборной России Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским завоевали золото на Олимпиаде в Токио в понедельник, 26 июля.

«У нас не было такой команды как сейчас. Мы не слабее японцев. Сейчас наша команда очень сильная, мы доказали это на ЧМ в 2019 году, а сейчас доказали это еще раз.

Когда я смотрел выступление Никиты Нагорного в самом конце, эмоции были очень радостные. Мы приблизительно знали, что если сделаем все вольные, точно будем в медалях.

Я переживал, когда на вольных упражнениях шагнул не туда. Это шестой снаряд, от них все зависело. Каждая десятая играла роль и мы выиграли», — сказал Аблязин.