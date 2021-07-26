Олимпиада
Токио-2020
Спортивная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Спортивная гимнастика

Денис Аблязин: «Каждая десятая играла роль и мы выиграли»

16:51
Теги:

Воспитанник пензенской школы гимнастики Денис Аблязин вместе с партнерами по сборной России Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским завоевали золото на Олимпиаде в Токио в понедельник, 26 июля.

«У нас не было такой команды как сейчас. Мы не слабее японцев. Сейчас наша команда очень сильная, мы доказали это на ЧМ в 2019 году, а сейчас доказали это еще раз.

Когда я смотрел выступление Никиты Нагорного в самом конце, эмоции были очень радостные. Мы приблизительно знали, что если сделаем все вольные, точно будем в медалях.

Я переживал, когда на вольных упражнениях шагнул не туда. Это шестой снаряд, от них все зависело. Каждая десятая играла роль и мы выиграли», — сказал Аблязин.

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Наталья Марьянчик все материалы автора

Читайте также

Команда супергероев! Самая долгожданная победа России на Олимпиаде
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
«Обосрались» — вот что сейчас нужно сказать тренерам». Губерниев — о провале российских пловцов в эстафете
Россия на Олимпиаде: все чемпионы и медали Токио-2020
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события