Денис Аблязин: «Каждая десятая играла роль и мы выиграли»
16:51
Воспитанник пензенской школы гимнастики Денис Аблязин вместе с партнерами по сборной России Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским завоевали золото на Олимпиаде в Токио в понедельник, 26 июля.
«У нас не было такой команды как сейчас. Мы не слабее японцев. Сейчас наша команда очень сильная, мы доказали это на ЧМ в 2019 году, а сейчас доказали это еще раз.
Когда я смотрел выступление Никиты Нагорного в самом конце, эмоции были очень радостные. Мы приблизительно знали, что если сделаем все вольные, точно будем в медалях.
Я переживал, когда на вольных упражнениях шагнул не туда. Это шестой снаряд, от них все зависело. Каждая десятая играла роль и мы выиграли», — сказал Аблязин.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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