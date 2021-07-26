Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» победу мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Ребята восхитили. 25 лет не было в командном многоборье у наших мужчин медалей. Я тут же позвонила Алексею Немову и поздравила его, потому что это наша общая радость. Очень здорово, что мужчины поддержали девушек. А то две медали было только у наших спортсменок. Теперь же наши прекрасные мужчины нас поддержали в борьбе за олимпийские медали. У нас много конкурентов. Мы видели, какая маленькая разница между первым и вторым местом. Я не представляю, что такое выиграть у хозяев. Я не знаю, какие эмоции сейчас испытывают японцы. Для наших ребят было очень важно победить. Это показывает, что у нас есть потенциал», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Журова прокомментировала травму Артура Далалояна, которую он получил незадолго до Олимпийских игр.

«Если говорить про Олимпийские игры и гимнастику, то риск травм велик. Гимнастика — травмоопасный вид спорта. Когда люди находятся на стадии восстановления и не боятся, это очень удивительно. Те упражнения, в которых выступал Артур, были за гранью. Он выстоял и показал сложную программу. Это показывает, что он хотел поддержать команду. Я думаю, что он и тренер понимали, что именно такой состав может завоевать золото», — добавила Журова «СЭ».

Ранее, 26 июля, мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпийских играх в Японии. Это первая победа сборной России в командном многоборье на Олимпиадах с 1996 года.