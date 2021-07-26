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Хоркина восхитилась победой российских гимнастов на Олимпиаде в Токио

16:34
Артур Далалоян. Фото AFP
Артур Далалоян. Фото AFP
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала «СЭ» победу мужской сборной России в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

Россияне за шесть видов набрали 262,500 балла. Второе место заняли японские гимнасты (262,397), третье у китайцев (261,894).

«Это долгожданная победа! — сказала Хоркина «СЭ». — У наших ребят было много медалей, но мы так ждали золота. И наконец-то мы его дождались. Выросло поколение сильных, надежных, красивых ребят, которые сумели подарить нам праздник. Прекрасное! Идеальное выступление! Чувствуется командный дух. Соперники сильны и было очень важно победить. Это так классно, так красиво! Прям хочется петь. Это радость со слезами на глазах и День победы, как говорится. Так тяжело. Кто-то смотрел вполглаза, кто-то постоянно уходил от экрана. Настолько эмоционально тяжело, невероятные переживания».

Хоркина также отметила, что российские спортсмены сделали все, что было наработано за последние 10 лет.

«Хочу поздравить ребят, их семьи, первые юношеские школы, где спортсмены делали шаги. Первых тренеров и тренерский штаб. Эта победа сегодня случилась. Ребята сделали все, что было наработано за 10 лет. Молодцы! Хорошая эстафетная палочка для наших девчонок. Российская школа мужской гимнастики была, есть и будет сильной. Чем сложнее нам досталась победа, тем слаще она чувствуется», — добавила Хоркина.

За мужскую российскую команду выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

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    что другой канал в интернете найти не можете?

    26.07.2021

  • совесть - лишняя!

    пусть она восхитится телепоказом этой дисциплины!

    26.07.2021