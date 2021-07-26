Дарья Спиридонова расплакалась после победы мужа на Олимпийских играх в Токио

Дарья Спиридонова, жена гимнаста Никиты Нагорного, расплакалась после победы мужа на Олимпийских играх в Токио.

26 июля российские гимнасты с Нагорным в составе завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде.

«Лучшие. Гордимся вами. Впервые спустя 25 лет. Праздник для всей страны», — написала Спиридонова в Instagram.

Дарья Спиридонова. Фото Instagram

Российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на Олимпийских играх.