Дарья Спиридонова расплакалась после победы мужа на Олимпийских играх в Токио
18:25
Дарья Спиридонова, жена гимнаста Никиты Нагорного, расплакалась после победы мужа на Олимпийских играх в Токио.
26 июля российские гимнасты с Нагорным в составе завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде.
«Лучшие. Гордимся вами. Впервые спустя 25 лет. Праздник для всей страны», — написала Спиридонова в Instagram.
Дарья Спиридонова. Фото Instagram
Российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на Олимпийских играх.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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