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Дарья Спиридонова расплакалась после победы мужа на Олимпийских играх в Токио

18:25
Дарья Спиридонова. Фото Instagram Дарья Спиридонова. Фото Instagram
Дарья Спиридонова. Фото Instagram
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Дарья Спиридонова, жена гимнаста Никиты Нагорного, расплакалась после победы мужа на Олимпийских играх в Токио.

26 июля российские гимнасты с Нагорным в составе завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде.

«Лучшие. Гордимся вами. Впервые спустя 25 лет. Праздник для всей страны», — написала Спиридонова в Instagram.

Дарья Спиридонова. Фото Instagram
Дарья Спиридонова. Фото Instagram

Российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на Олимпийских играх.

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Иван Шитик все материалы автора

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