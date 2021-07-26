Нагорный оценил работу судей на Олимпиаде
18:08
Олимпийский чемпион 2020 года гимнаст Никита Нагорный дал оценку работе судей на Олимпийских Играх в Токио.
— Правда, что у вас в Токио были претензии к судейству?
— Не совсем так. Я не хочу критиковать судей и говорить, что мне что-то не так поставили. Но по другим соревнованиям, чемпионатам мира и Европы, мы привыкли, сколько нам обычно ставят за то или иное упражнение. А тут оценки были чуть меньше. Сегодня, в принципе, мы получали, как обычно.
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