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Нагорный оценил работу судей на Олимпиаде

18:08
Никита Нагорный. Фото Reuters
Никита Нагорный. Фото Reuters
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Олимпийский чемпион 2020 года гимнаст Никита Нагорный дал оценку работе судей на Олимпийских Играх в Токио.

— Правда, что у вас в Токио были претензии к судейству?

— Не совсем так. Я не хочу критиковать судей и говорить, что мне что-то не так поставили. Но по другим соревнованиям, чемпионатам мира и Европы, мы привыкли, сколько нам обычно ставят за то или иное упражнение. А тут оценки были чуть меньше. Сегодня, в принципе, мы получали, как обычно.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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