«Локдаун нас подкосил. Одна из спортсменок не дотянула и родила». Интервью тренера наших лучниц, которые приехали в Токио за золотом

Веселая и жизнерадостная Галина Шадрина — о том, почему стоит смотреть стрельбу из лука, что можно сделать на Олимпиаде уже 23 июля.

Традиционно первые дни Олимпиад для сборной России тяжелые и безмедальные. Нам свойственно вытягивать себя в последние выходные — что зимой, что летом. В этом году все может измениться. Первые дни стартуют со стрельбы, фехтования, плавания и дзюдо — где у нас неплохие шансы. Одними из главных финалов первых дней Олимпиады будут лучные. В стрельбе из лука женская сборная в составе Ксении Перовой, Елены Осиповой и Светланы Гомбоевой претендует на медали и в команднике, и в индивидуальных соревнованиях. Без везения кореянок не обыграть, но в Рио серебро уже было. Теперь пора прокачиваться до золота.

Галина Николаевна в 62 года, из которых половина — в сборной России (с 1996 года), своим настроем надежду на такой исход дает.

В Бразилии был корявый подиум, чуть шелохнешься после выстрела — волной шел

— Настрой у нас отличный, подготовка у нас прошла о-о-очень хорошо, — начинает тренер. — В Чите и Владивостоке по неделе провели на сборах, +6 и +7 часов, проводила в аэропорту. Общаемся каждый день, фотографии присылают. Им пока все нравится.

— То есть все эти тяжелые условия, антисекс-кровати не мешают?

— У нас там женская команда и один мужчина, и секс-кровати их мало волнуют (смеется).

Больше волнует поляна для стрельбы. Опробовали соревновательное поле. Все у всех хорошо. Жарко, но влажность поменьше, чем во Владивостоке в этот период. Девчонки готовы, весь сезон они отработали на отлично, все медали, которые можно было забрать на международных стартах, забрали. Рекорд Европы установила Лена Осипова, Света Гомбоева и Ксюша Перова взяли первые два места на Кубке мира в Лозанне.

— А медальный план у нас есть?

— Да, одна бронза.

— Да ладно! Что так мало-то?

— Это скромно, да. После пандемии, во-первых, Корея не участвовала в перечисленных мною стартах. Конечно, мы думаем, что будет высшая проба или как минимум не ниже серебра. Но у нас в отборе участвовали молодые спортсменки, для Гомбоевой и Осиповой это первая Олимпиада. Поэтому давить на них заданиями не стоит. План один — вперед и с песней!

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— Насколько важна специфика поля? Кроме розы ветров, не приходит на ум ничего, что отличало бы одно от другого.

— У меня это пятая Олимпиада, и на каждой свои выкрутасы. Спарринги и финалы проходят на разных полянах. Готовится подиум, иногда он бывает неудачный. В Бразилии доходило до того, что спортсменки договорились стоять до тех пор, пока не закончит стрелять человек на другом щите, потому что только шелохнешься — он волной идет, корявый был подиум. Поэтому на Олимпийских играх дают провести опробование. Это сделано для телевидения, началось с Лондона. На обычных турнирах такого нет.

— Вы сказали, что хорошо подготовились. Бывает ли вообще в стрельбе из лука понятие пика формы, на него выводят через нагрузки?

— Да, конечно. Нагрузки даются в предсоревновательный период, увеличиваем количество ОФП, СФП, до 500 выстрелов в день доводим число выстрелов. От и до, с утра до вечера. Ближе к старту мы ослабляем хватку, во Владивостоке мы уже копировали олимпийский режим. Работали с 8 до 12, потом с 14 до 19 часов. Наш пик — результат. Мы им на данный момент довольны. Главная надежда, наверное, на Ксюшу Перову, которая пошла на третью Олимпиаду. А еще... Ковид и локдаун нас немного в этом смысле подкосил. Еще одна наша лучница, Саяна Цыремпилова, должна была выступить в отборе. Она вышла замуж и скоро станет мамой. Немного не дотянули.

— Из-за ковида в том смысле, что они сидели дома на локдауне и не сдержались?

— По сути — да (смеется). Планировала, что успеет до Олимпиады. Но они очень хотели ребенка, и как только получилось — куда деваться? Но спасибо Ксюше и Инне Степановой за то, что продолжили. Ксюша — чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады в команде. Сказала, что будет заканчивать. Как она сказала: «Надо еще золото взять, и можно на покой».

Поле для стрельбы из лука в Токио. Фото Фото члена российской делегации

В Думе охотничье лобби, и лук снова посчитали оружием. А мы тут с какого боку?

— Главный соперник — Корея?

— И Тайвань сейчас серьезную команду собрал. Смотреть точно будет интересно. Очень важен «посев», который пройдет 23 июля, до церемонии открытия. Они распределятся по сетке, и будут видны расклады. Главное, чтобы они друг на друга сразу не попали. Бывают такие печальные истории.

— А на открытие команда пойдет?

— С моим большим опытом мы их никогда не отправляли на открытие, сами всегда ходили. В Лондоне однажды очень вежливо попросили пойти, потому что делегация была маленькая. Но представьте: отстреляв стартовый круг, они идут вечером, а на следующий день команды. Как можно? Им же надо восстановиться. А в этот раз будет еще и микст. Три тяжелых дня, спать не будем, наверное. Состав в микст будем отбирать по итогам женского турнира, штаб будет советоваться (в миксте выступает один мужчина и одна женщина. — Прим. «СЭ»).

— А ковид как-то влиял на подготовку? Как дома можно пострелять из лука? На дартс переходить?

— Каждый спортсмен-сборник, который дорожит формой, имеет дома маленькие щиты и стреляет дома. Кто на даче приспосабливал, кто балконы. Работа у щита — тоже большая польза.

— С провозом луков никогда проблем не было? Это оружие? А стрелы — колюще-режущий предмет?

— У нас была большая проблема до Пекина. Потом на правительственном уровне решили, что луки спортсменов не являются оружием. Но недавно депутаты опять решили, что лук становится оружием. Надо выходить на Думу, чтобы добиваться исключений. Там же лобби охотничье, и лук снова включили как оружие для охоты. Пролоббировали. А мы тут с какого боку?

— До Пекина приходилось за багаж бороться?

— За багаж мы постоянно боремся. На Олимпиады и чемпионаты мира запасной лук должен быть обязательно, все может быть. Это все весит больше 15 килограммов с прицелами и амортизаторами, кучей стрел. А багаж свой тоже нужен. В Лозанне было в мае +7 градусов. А девочки дома не были давно, они в летней одежде. Мне пришлось из дома тащить все, что попалось, — шапки, зонты.

Обычно с таможенниками проблемы решали. После Пекина расслабились, никто ничего не требовал. Но недавно в Париже потребовала российская авиакомпания бумажку, мол, что это не оружие. Хорошо, что я положила сертификаты. Повезло.

Я не считаю зарплаты футболистов, но наших спортсменов недооценивают

— Люди вообще удивляются, когда узнают о таком виде спорта?

— Знают уже очень многие. Сейчас мы показываем все наши мероприятия онлайн, очень много просмотров, начиная с детских соревнований. У нас общество очень интересуется этим спортом на самом деле. Говорят — за футбол не будем болеть, не хочется, хоть за вас будем болеть! Я отвечаю — ну и слава богу (смеется).

— Ну на фоне тех денег, которые вращаются у футболистов...

— Ой, не говорите. Просто бывает обидно: чемпионы мира, Европы, призеры Олимпийских игр... Зарплата максимальная, со всеми премиями и возможными добавками, — 120 тысяч рублей. Дома они не живут, за 7 месяцев один раз бывают дома. Мужья на сборы с детьми приезжают, чтобы те мам поцеловали хотя бы. И сказали «пока». Никаких дней рождения. Но все держатся. Знают, за что борются.

— Вы считаете несправедливым такой перекос?

— Не могу давать оценок. Скорее надо задуматься о том, что век спортсмена короток. Вот Ксюша сейчас отстреляет, и все. Она нырнет в обыденную жизнь, а ей в ней скажут — мы вас тут не очень и ждали. Обычно так бывает. Я их к этому готовлю.

— А как к этому готовить? Учиться разве что.

— Это понятно, но если по профилю, то надо помогать с работой, прокручивать варианты. Либо тренером, либо в местных министерствах спорта, если хочется остаться в нем. Это очень тяжело. Многие теряются, когда после стольких лет в спорте оказывается, что ты никому не нужен.

Но никогда не считай чужую зарплату — это я про футболистов. А что касается наших спортсменов — недооценили их труд, я считаю.

— Вы работаете со сборной уже несколько десятилетий — наверное, в этом тоже секрет последних успехов. В том же футболе любят менять тренеров каждый турнир.

— Очень сильная текучка, да, и это самая большая ошибка! Год поработал — меняют. Понимаю, не сработались с федерацией, бывает. Но дайте тренеру развернуться!

— То есть Черчесова вы бы оставили?

— Ну вот его сняли, до чемпионата мира год. А за что его снимать-то? Ему нужно было дать доработать цикл. Сейчас другого поставим. Наши не попадут на чемпионат мира или из группы не выйдут — опять снимут? И зачем все это?

— Это вы весьма вероятный сценарий описываете.

— Нашему брату не угодишь. Те, кто с бутылкой пива и чипсами сидит у телевизора, всегда лучше всех рассуждают. «Вот я бы сейчас...» А поставишь — и оказывается, что уже не «сейчас».

— В стрельбе из лука должно быть не так все-таки. Вас меньше людей с пивом и чипсами смотрят.

— Но эта Олимпиада без флага и гимна, без лица, как я называю, — она сплотила нацию. Кого ни спросишь — все будут смотреть. Поэтому спасибо всем за поддержку, болейте за нас!