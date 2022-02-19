Копил деньги на Сочи-2014 и получает помощь от футбольного клуба. Кто оставил Россию без наград в конькобежном масс-старте

Бельгиец Свингс стал первым зимним олимпийским чемпионом в своей стране с 1948 года, а наша главная надежда Руслан Захаров упал в полуфинале.

Олимпийские игры-2022. Коньки. Масс-старт

Женщины

1. Ирена Схаутен (Нидерланды)

2. Ивана Блонден (Канада)

3. Франческа Лоллобриджида (Италия)...

10. Марина Зуева (Белоруссия)...

16. Елизавета Голубева (Россия)

Мужчины

1. Барт Свингс (Бельгия)

2. Чон Чжэ Вон (Корея)

3. Ли Сын Хун (Корея)...

5. Даниил Алдошкин (Россия)

В конькобежном спорте прошли последние старты на Олимпиаде в Пекине. В субботу состоялись мужской и женский масс-старты. Эта дисциплина попала в олимпийскую программу Игр 2018 года и кардинально отличается от всех остальных в самом медалеемком виде спорта зимней Олимпиады.

Если на обычных дистанционных заездах спортсмены стартуют по одиночке или вместе с партнерами по команде с раздельного старта в паре с соперником, то масс-старт больше напоминает шорт-трек. Здесь сразу 15 конькобежцев у мужчин и 14 у женщин стартуют вместе в контактной борьбе. По ходу дистанции проходят три спринтовые отсечки, на которых первая тройка получает небольшое количество баллов. Но самые большие очки даются за финиш. Сначала проходят полуфиналы, а затем финал.

У российской сборной главные надежды в масс-старте связаны с Русланом Захаровым. Он перешел в конькобежный спорт из шорт-трека и о контактной борьбе знает не понаслышке. Однако наши надежды в этот день не оправдались. Захаров в своем полуфинале упал на пятом круге и не смог присоединиться в финале к своему соотечественнику Даниилу Алдошкину.

— Когда сильно очень хочешь, всегда так получается, — признался Руслан. — Я сам упал, споткнулся о конек. Увидел ускорение голландца, очень хотел оказаться поближе и резко сменил траекторию. Теплилась небольшая надежда, что меня кто-то поддел! Но там ничего не было, я упал сам. За это, к сожалению, в финал не выводят! В масс-старте бывает все что угодно, — сказал Захаров российским журналистам.

В финале Даниил Алдошкин не сумел побороться за награды, но в итоге финишировал пятым. Дня него это неплохой результат. А победу одержал бельгиец Барт Свингс. В Бельгии нет особого внимания к конькобежному спорту, поэтому в свое время он собирал деньги для поездки на Игры в Сочи. А тренировки ему оплачивает футбольный клуб из родного Левена. В Пхенчхане он уже завоевал серебро, а теперь добрался до золота.