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Сегодня, 15:30

Российская конькобежка Воронина лидирует в финале Олимпиады на дистанции 5 000 м

Иван Торопцев
Корреспондент
Наталья Воронина.
Фото AFP

Российская конькобежка Наталья Воронина лидирует в финале Олимпиады на дистанции 5 000 м.

В финале Воронина выступила в третьем забеге и преодолела дистанцию за 6 минут и 56,99 секунды.

Воронина является единственной представительницей России в финале. До конца соревнований остается еще три забега.

Воронина — бронзовый призер Олимпиады-2018 на дистанции 5 000 м. Также ей принадлежит мировой рекорд на этой дистанции (6:39,02).

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Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Наталья Воронина
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