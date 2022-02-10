Российская конькобежка Воронина лидирует в финале Олимпиады на дистанции 5 000 м

Российская конькобежка Наталья Воронина лидирует в финале Олимпиады на дистанции 5 000 м.

В финале Воронина выступила в третьем забеге и преодолела дистанцию за 6 минут и 56,99 секунды.

Воронина является единственной представительницей России в финале. До конца соревнований остается еще три забега.

Воронина — бронзовый призер Олимпиады-2018 на дистанции 5 000 м. Также ей принадлежит мировой рекорд на этой дистанции (6:39,02).