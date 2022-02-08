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Сегодня, 16:18

Конькобежец Трофимов обратился к психологу после четвертого места на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Российский конькобежец Сергей Трофимов после четвертого места на дистанции 5 000 м на Олимпиаде в Пекине рассказал, что обращался к психологу.

«В тот день, возможно, я огорчился в своих ожиданиях немного, — рассказал Трофимов ТАСС. — Но мне помогла справиться Жанна Семак, психолог федерального медико-биологического агентства, которая у нас находится в олимпийской деревне. Мне в тот день действительно пришел миллион сообщений, слов поддержки, мне было очень приятно, мне это очень помогло справиться с переживаниями».

Спортсмен добавил, что разговор с психологом помог ему настроиться на дальнейшую работу.

«Это тоже будет отличным опытом для меня, чтобы продолжить тренировки, работать», — отметил Трофимов.

6 февраля Трофимов стал четвертым на дистанции 5 000 м, победил швед Нильс ван дер Пул, установивший олимпийский рекорд в последнем забеге.

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Источник: https://tass.ru/sport/13648009
Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Сергей Трофимов
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