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Сегодня, 16:58

Руслан Захаров: «Спасибо китайцам, они нам помогли»

Конькобежец Руслан Захаров прокомментировал выход сборной России в полуфинал мужской эстафеты на Олимпиаде
Сергей Федоров
Корреспондент
Руслан Захаров.
Фото Reuters

Конькобежец Руслан Захаров прокомментировал выход мужской сборной России в полуфинал командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Спасибо китайцам, они нам помогли. Видели их уже на последнем круге. В эмоциональном плане важная гонка, сняли напряжение, послезавтра всех порвем. Результат позволяет нам продолжить бороться за медаль. Но в полуфинале все обнуляется. Все команды равны, у нас с соперниками равные шансы на медали. Простая математика: 75%, что у нас будет медаль и 25%, что у нас будет золото.

То, что в полуфинале с нами будут американцы — это вам плюс-минус, а нам без разницы! Все четыре команды равны. Надеюсь, американцев догоним так же, как сегодня китайцев", — сказал Захаров.

В полуфинале Россия будет соревноваться с командой США. Забеги пройдут 15 февраля, начало — в 09:52 мск.

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Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Руслан Захаров
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