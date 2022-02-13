Сборная России по конькобежному спорту вышла в полуфинал командной гонки Олимпиады

Сборная России по конькобежному спорта вышла в полуфинал командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

Команда показала третий результат — 3.38,67. Лучшее время у Норвегии. Второй стала сборная США.

В полуфинале Россия будет соревноваться с командой США. Забеги пройдут 15 февраля, начало — в 09:52 мск.

Коньки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Командная гонка

Четвертьфинал

1. Норвегия (Халлйейр Энгебротен, Аллан Даль Йоханссон, Педер Конгсеуг, Сверре Лунде Педерсен) — 3.37,47

2. США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман, Джои Мантия) — 3.37,51

3. Россия (Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) — 3.38,67

4. Нидерланды (Йоррит Бергсма, Марсель Боскер, Свен Крамер, Патрик Руст) — 3.38,90

5. Канада (Джордан Бельшо, Тед Ян Блумен, Коннор Хау, Тайсон Лангелар) — 3.40,17

6. Корея (Чунь Дже Вон, Ким Мин Сок, Ли Сын Хун, Пак Сун Кван) — 3.41,89

7. Италия (Давиде Джиотто, Андреа Джованни, Микеле Мальфатти, Алесио Трентини) — 3.42,04

8. Китай (Лянь Цзывэнь, Нин Чжунянь, Ван Хаоцянь, Ксю Фу) — 3.52,25