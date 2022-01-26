«Я превратился из героя в ноль». Как первый олимпийский чемпион в сноуборде оказался наркоманом
Этот канадский спортсмен в 1988 году неоднозначно вошел в историю. С одной стороны, он первый олимпийский чемпион в сноуборде. А с другой — он был дисквалифицирован, после того как в его допинг-пробе нашли следы каннабиса. Ребальяти был не без греха, но сохранить олимпийское золото ему все же удалось. Медаль ему вернули после апелляции Канадского олимпийского комитета.
Первый в истории
Соревнования по сноуборду были впервые включены в программу Олимпиады на Играх в Нагано. И канадский спортсмен Росс Ребальяти стал первым в истории олимпийским чемпионом по сноуборду. Канадец, шедший после первой попытки только на восьмом месте, победил в гигантском слаломе. В итоге Росс на 0,02 секунды опередил чемпиона мира 1997 года в этой дисциплине итальянца Томаса Пруггера.
Сами по себе соревнования прошли достаточно обыденно. Всего состоялось четыре турнира — два мужских и два женских проводились по двум дисциплинам: гигантский слалом и хафпайп. Большого фурора не произошло еще и по той причине, что соревнования в США, где сноуборд очень популярен, транслировались посреди ночи.
На следующих же Играх, которые прошли в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, восприятие было совершенно иным. В США соревнования по сноуборду показывали по ТВ в прайм-тайм, да еще и американские спортсмены демонстрировали достойные результаты. Чего нельзя сказать об Олимпиаде 1998 года. Но обыденной победу Ребальяти назвать никак нельзя, ведь он чуть было не лишился золотой медали в результате скандала. Всему виной — найденные в допинг-пробе спортсмены следы марихуаны. Все это и стало поводом для бурного обсуждения.
Запретить наркотики просто забыли
Канадцы были в шоке. Еще свежа была в их памяти история спринтера Бена Джонсона, которая произошла за 10 лет до этого. Канадский легкоатлет 24 сентября 1988 года на Олимпийских играх выиграл финальный забег, превысив мировой рекорд, — 9,79. Спустя три дня Джонсон был дисквалифицирован за применение анаболического стероида станозолола.
И тут — Ребальяти и марихуана.
«Мы сделали тесты прямо на финише. Я получил свою золотую медаль, и мы вернулись в отель, устроили вечеринку, пели в караоке. И, конечно же, мы выпивали, все-таки вечеринка была. Некоторые люди слишком увлеклись и попали в беду, и да, это была просто сумасшедшая ночь, — рассказал потом Росс CBC. — На следующее утро мы все еще как бы праздновали, и люди приходили посмотреть на золотую медаль, потому что никто из нас никогда раньше не видел такую награду с Олимпийских игр. И тут заходят тренеры и говорят, чтобы из комнаты все вышли, кроме меня. «Вы потерпели неудачу, у вас был положительный результат на что-то», — сказали они, и я такой: «О нет, правда?»
Однако, в отличии от истории Джонсона, препарат, который нашли у сноубордиста, на тот момент почему-то не числился в запрещенном списке. ВАДА тогда еще не существовало, а в МОК никто не додумался до того, что наркотики на соревнованиях надо запретить — хотя бы по этическим причинам. Как бы то ни было, апелляция Канадского олимпийского комитета в Спортивный арбитражный суд была удовлетворена. И Россу удалось сохранить титул олимпийского чемпиона.
Сыграл роль и тот факт, что сам Ребальяти заявил, что не употреблял марихуану в последние 10 месяцев, а лишь бывал в местах, где ее курили другие люди. И анализ допинг-пробы зафиксировал уровень 17,8 нг/мл и как бы подтверждал, что тест был результатом вторичного табачного дыма.
После всего этого Ребальяти перед телекамерами достал из переднего кармана свою золотую медаль, которую еще не успел вернуть, и поднял ее. Но он не надел ее обратно на шею. И с тех пор прячет награду в потрепанном шкафу в своем скромном доме, рядом с пепельницей, в которой лежат ключи от машины и пластиковый пакет с травкой. «Я храню ее там, потому что она не принесла мне ничего, кроме несчастья», — заявил Ребальяти The New York Times.
Дурная слава
На этом проблемы Росса не закончились. Ему удалось сохранить титул олимпийского чемпиона, но его репутация была безнадежно испорчена. «Каннабис в то время считался средством для неудачников и ленивых наркоманов. Крупные корпоративные спонсоры не хотели работать со меной. Я стал посмешищем. За одну ночь я превратился из героя в ноль», — жалуется Ребальяти.
Разочарование спортсмена было настолько серьезным, что по возвращении с Олимпиады в 1999 году Росс бросил сноуборд. Он стал отшельником и жил в кемпере у озера. Тем не менее пытался построить свой бизнес.
«Я был в шоке, и это был мой самый страшный кошмар. В течение четырех месяцев мне снился один и тот же сон, в котором я забыл, что прохожу тест на наркотики, и курю. Внезапно я на полпути говорю: «О боже, я облажался». И он снился мне снова и снова. И я просыпался весь в стрессе от беспокойства и понимал, что на самом деле я ничего не курил», — рассказал Росс.
Ребальяти покупал и продавал недвижимость, первоначально вложив часть своего выигрыша в сноуборде, и надеялся построить роскошный отель. Но Росс влез в долги, когда рынок недвижимости рухнул после террористических атак 11 сентября 2001 года, и был вынужден зарабатывать на жизнь как строитель. Его первый брак закончился разводом.
Проблемы с марихуаной еще долго преследовали его. В 2012 году, когда Ребальяти хотел взять новорожденную дочь Рози и вместе с ней навестить свою мать в Палм-Спрингс, штат Калифорния, ему отказали на границе штата Вашингтон. «Я подумал, что, если меня подвергнут остракизму из-за того, что произошло на Олимпийских играх, я мог бы принять это», — приводит The New York Times слова Ребальяти.
Бизнес
Сейчас у Росса все относительно хорошо. Он счастлив в браке, живет вместе с супругой и тремя детьми. И является, внимание, главой компании по продаже марихуаны... в лекарственных целях. Каннабис вместе со всеми другими наркотиками совершенно логично запрещен в России и десятках других стран. За его распространение предусмотрены очень жесткие уголовные наказания. Однако в некоторых государствах отношение к так называемым рекреационным наркотикам более терпимое. ВАДА даже снизило наказание за них до минимума, а после того, как на марихуане перед Токио-2020 попалась звезда американского спринта Шакари Ричардсон, многие требовали вообще убрать каннабис из запрещенного списка.
Свое проклятие Ребальяти превратил в бизнес, хотя это еще больше уверило его критиков в том, что сноубордист был безнадежным наркоманом еще в 1988 году и ему не следовало возвращать награду Нагано. И что казус с первым в истории чемпионом бросает тень на весь сноуборд. Как бы то ни было, олимпийскую медаль Рос по-прежнему хранит в своем кабинете. И утверждает, что не собирается выставлять ее на показ, по крайней мере пока. «Возможно, если что-то изменится, я наконец вставлю ее в рамку и повешу на стену, — заявил Ребальяти The New York Times, быстро добавив: — У меня нет планов вешать ее в ближайшее время».