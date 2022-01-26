«Я превратился из героя в ноль». Как первый олимпийский чемпион в сноуборде оказался наркоманом

История Росса Ребальяти, который попался на марихуане и чуть не лишился медали, но сумел добиться оправдания.

Этот канадский спортсмен в 1988 году неоднозначно вошел в историю. С одной стороны, он первый олимпийский чемпион в сноуборде. А с другой — он был дисквалифицирован, после того как в его допинг-пробе нашли следы каннабиса. Ребальяти был не без греха, но сохранить олимпийское золото ему все же удалось. Медаль ему вернули после апелляции Канадского олимпийского комитета.

Первый в истории

Соревнования по сноуборду были впервые включены в программу Олимпиады на Играх в Нагано. И канадский спортсмен Росс Ребальяти стал первым в истории олимпийским чемпионом по сноуборду. Канадец, шедший после первой попытки только на восьмом месте, победил в гигантском слаломе. В итоге Росс на 0,02 секунды опередил чемпиона мира 1997 года в этой дисциплине итальянца Томаса Пруггера.

Сами по себе соревнования прошли достаточно обыденно. Всего состоялось четыре турнира — два мужских и два женских проводились по двум дисциплинам: гигантский слалом и хафпайп. Большого фурора не произошло еще и по той причине, что соревнования в США, где сноуборд очень популярен, транслировались посреди ночи.

На следующих же Играх, которые прошли в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, восприятие было совершенно иным. В США соревнования по сноуборду показывали по ТВ в прайм-тайм, да еще и американские спортсмены демонстрировали достойные результаты. Чего нельзя сказать об Олимпиаде 1998 года. Но обыденной победу Ребальяти назвать никак нельзя, ведь он чуть было не лишился золотой медали в результате скандала. Всему виной — найденные в допинг-пробе спортсмены следы марихуаны. Все это и стало поводом для бурного обсуждения.

Запретить наркотики просто забыли

Канадцы были в шоке. Еще свежа была в их памяти история спринтера Бена Джонсона, которая произошла за 10 лет до этого. Канадский легкоатлет 24 сентября 1988 года на Олимпийских играх выиграл финальный забег, превысив мировой рекорд, — 9,79. Спустя три дня Джонсон был дисквалифицирован за применение анаболического стероида станозолола.

И тут — Ребальяти и марихуана.

«Мы сделали тесты прямо на финише. Я получил свою золотую медаль, и мы вернулись в отель, устроили вечеринку, пели в караоке. И, конечно же, мы выпивали, все-таки вечеринка была. Некоторые люди слишком увлеклись и попали в беду, и да, это была просто сумасшедшая ночь, — рассказал потом Росс CBC. — На следующее утро мы все еще как бы праздновали, и люди приходили посмотреть на золотую медаль, потому что никто из нас никогда раньше не видел такую награду с Олимпийских игр. И тут заходят тренеры и говорят, чтобы из комнаты все вышли, кроме меня. «Вы потерпели неудачу, у вас был положительный результат на что-то», — сказали они, и я такой: «О нет, правда?»

Однако, в отличии от истории Джонсона, препарат, который нашли у сноубордиста, на тот момент почему-то не числился в запрещенном списке. ВАДА тогда еще не существовало, а в МОК никто не додумался до того, что наркотики на соревнованиях надо запретить — хотя бы по этическим причинам. Как бы то ни было, апелляция Канадского олимпийского комитета в Спортивный арбитражный суд была удовлетворена. И Россу удалось сохранить титул олимпийского чемпиона.

Сыграл роль и тот факт, что сам Ребальяти заявил, что не употреблял марихуану в последние 10 месяцев, а лишь бывал в местах, где ее курили другие люди. И анализ допинг-пробы зафиксировал уровень 17,8 нг/мл и как бы подтверждал, что тест был результатом вторичного табачного дыма.

После всего этого Ребальяти перед телекамерами достал из переднего кармана свою золотую медаль, которую еще не успел вернуть, и поднял ее. Но он не надел ее обратно на шею. И с тех пор прячет награду в потрепанном шкафу в своем скромном доме, рядом с пепельницей, в которой лежат ключи от машины и пластиковый пакет с травкой. «Я храню ее там, потому что она не принесла мне ничего, кроме несчастья», — заявил Ребальяти The New York Times.

Росс Ребальяти. Фото Getty Images

Дурная слава

На этом проблемы Росса не закончились. Ему удалось сохранить титул олимпийского чемпиона, но его репутация была безнадежно испорчена. «Каннабис в то время считался средством для неудачников и ленивых наркоманов. Крупные корпоративные спонсоры не хотели работать со меной. Я стал посмешищем. За одну ночь я превратился из героя в ноль», — жалуется Ребальяти.

Разочарование спортсмена было настолько серьезным, что по возвращении с Олимпиады в 1999 году Росс бросил сноуборд. Он стал отшельником и жил в кемпере у озера. Тем не менее пытался построить свой бизнес.

«Я был в шоке, и это был мой самый страшный кошмар. В течение четырех месяцев мне снился один и тот же сон, в котором я забыл, что прохожу тест на наркотики, и курю. Внезапно я на полпути говорю: «О боже, я облажался». И он снился мне снова и снова. И я просыпался весь в стрессе от беспокойства и понимал, что на самом деле я ничего не курил», — рассказал Росс.

Ребальяти покупал и продавал недвижимость, первоначально вложив часть своего выигрыша в сноуборде, и надеялся построить роскошный отель. Но Росс влез в долги, когда рынок недвижимости рухнул после террористических атак 11 сентября 2001 года, и был вынужден зарабатывать на жизнь как строитель. Его первый брак закончился разводом.

Проблемы с марихуаной еще долго преследовали его. В 2012 году, когда Ребальяти хотел взять новорожденную дочь Рози и вместе с ней навестить свою мать в Палм-Спрингс, штат Калифорния, ему отказали на границе штата Вашингтон. «Я подумал, что, если меня подвергнут остракизму из-за того, что произошло на Олимпийских играх, я мог бы принять это», — приводит The New York Times слова Ребальяти.

Росс Ребальяти. Фото Getty Images

Бизнес

Сейчас у Росса все относительно хорошо. Он счастлив в браке, живет вместе с супругой и тремя детьми. И является, внимание, главой компании по продаже марихуаны... в лекарственных целях. Каннабис вместе со всеми другими наркотиками совершенно логично запрещен в России и десятках других стран. За его распространение предусмотрены очень жесткие уголовные наказания. Однако в некоторых государствах отношение к так называемым рекреационным наркотикам более терпимое. ВАДА даже снизило наказание за них до минимума, а после того, как на марихуане перед Токио-2020 попалась звезда американского спринта Шакари Ричардсон, многие требовали вообще убрать каннабис из запрещенного списка.

Свое проклятие Ребальяти превратил в бизнес, хотя это еще больше уверило его критиков в том, что сноубордист был безнадежным наркоманом еще в 1988 году и ему не следовало возвращать награду Нагано. И что казус с первым в истории чемпионом бросает тень на весь сноуборд. Как бы то ни было, олимпийскую медаль Рос по-прежнему хранит в своем кабинете. И утверждает, что не собирается выставлять ее на показ, по крайней мере пока. «Возможно, если что-то изменится, я наконец вставлю ее в рамку и повешу на стену, — заявил Ребальяти The New York Times, быстро добавив: — У меня нет планов вешать ее в ближайшее время».