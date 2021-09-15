Американцы снова продавили ВАДА. Марихуану вот-вот уравняют с алкоголем и кофе

Под давлением американцев международные антидопинговые агентства готовы изменить место легких наркотиков в Запрещенном списке.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение создать рабочую группу, куда войдут эксперты в спортивном праве и медицине. Она призвана пересмотреть статус легких наркотиков и конкретно марихуаны, которая на данный момент запрещена для употребления только в соревновательный период. Изменения, даже если они будут рекомендованы, точно не произойдут раньше конца 2022 года. Но вот уже в 2023-м марихуана может вообще покинуть запрещенный список.

Шакарри Ричардсон. Фото Getty Images

Чем марихуана лучше мельдония?

Напрямую в решении ВАДА имя Шакарри Ричардсон не упоминается, но не нужно быть ясновидцем, чтобы прочитать его между строк. Напомним, перед Олимпийскими играми в Токио звездная американская бегунья сдала положительную пробу на марихуану. Она употребила наркотик прямо во время чемпионата США — якобы переживая смерть матери.

Ричардсон в итоге дисквалифицировали всего на месяц, но выступить в Токио она уже не успела. В поддержку бегуньи высказывались первые лица США во главе с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки. Тогда американцы яростно требовали от ВАДА разрешить употребление легких наркотиков не только во внесоревновательный период, а в любое время. Мол, эти вещества не способствуют повышению результата и поэтому не являются допингом.

На самом деле, чтобы считаться допингом, препарат должен соответствовать любым двум из трех требований:

— наносить вред здоровью;

— способствовать повышению результатов;

— противоречить духу спорта.

Марихуана как минимум вредна для организма и уж точно не соответствует этическим требованиям к профессиональному спортсмену. Поэтому на первый взгляд ее место — однозначно в Запрещенном списке. Однако целый ряд штатов США, а также государств марихуану разрешили. И это создает неприятный юридический коллапс, когда за одно и то же вещество антидопинговые власти тебя наказывают, а родное государство — нет.

Впрочем, то же самое верно и для подавляющего большинства допинговых препаратов, которые обычные люди могут купить в аптеке и спокойно использовать. Тут можно только поаплодировать настойчивости американцев, которые, борясь за свою суперзвезду, почти продавили ВАДА на корректировку правил. ВАДА этого даже не скрывает, в пресс-релизе сказано, что рабочая группа была создана «по запросу отдельных учредителей».

А вот, например, когда был скандал с мельдонием, отмена его запрета даже не обсуждалась. И никто не создавал рабочих групп, чтобы разобраться, не стоит ли, на самом деле, бороться с чем-то еще, а не устаревшим и бесполезным препаратом. И дело тут, скорее всего, не в предвзятости ВАДА, а в беззубости спортивных политиков из стран бывшего СССР, кого в 2016-м затронул тот скандал.

Допинг тесты. Фото Getty Images

Нидерланды могут остаться без коньков на зимней Олимпиаде

Помимо потенциальных поблажек за марихуану, исполком ВАДА принял и неприятные для кого-то решения. Так, статуса соответствия кодексу теперь не имеет не только РУСАДА, но и еще два национальных олимпийских комитета — КНДР и Индонезии. Это значит, что на данный момент спортсмены из этих стран точно не могут участвовать в Олимпийских играх под своим флагом.

Азиатам, конечно, повезло, что ближайшая Олимпиада в Пекине будет зимней. И вряд ли там у них наберется больше участников, чем пальцев одной руки. Но даже если какие-то будут, МОК вместе с ВАДА предстоит решить, что с ними делать: создавать очередной нейтральный статус или, например, присоединять к команде беженцев.

Еще целых десять национальных антидопинговых агентств получили строгое предупреждение. Если за ближайшие четыре месяца недостатки в их работе не будут устранены, то они тоже автоматически потеряют соответствие. В число потенциальных потерпевших попали весьма крупные страны: Бельгия (ее представляют три разных НАДО), Греция, Иран, Латвия, Нидерланды, Португалия, Испания и Узбекистан.

Особый интерес в этом списке, конечно, представляют Нидерланды. Если конькобежцы этой страны вынуждены будут пропустить Олимпиаду из-за каких-то бюрократов, сложно даже представить, какой шум поднимется. Так что чиновникам предстоит в ближайшее время внести в законодательство те поправки, каких требует ВАДА. Прежде всего это касается признания нового Всемирного антидопингового кодекса и его требований.