Американского олимпийца и его тренера обвинили в разврате и расизме. Скандал в сборной США

Участница Олимпиады-2010 Каллан Читлук-Сифсоф через 12 лет вспомнила о непристойных шутках и домогательствах со стороны сноубордиста и его тренера, которые сейчас находятся на Играх в Пекине

Федерация лыжного спорта и сноуборда США начала расследование в связи с обвинениями со стороны бывший спортсменки американской сборной Каллан Читлук-Сифсоф в адрес участника Олимпиады в Пекине Хагена Кирни и его тренера Питера Фоули. 32-летняя женщина, защищавшая цвета национальной команды на ОИ-2010, рассказала в социальных сетях о непристойном и оскорбительном поведении наставника при общении с девушками-подопечными, а также о расистских высказываниях и домогательствах Кирни. Хаген в эти дни выступает в соревнованиях по борд-кроссу на Играх-2022, а Фоули руководит в Пекине всей сборной США по сноуборду. Поэтому многие считают скандал, устроенный Читлук-Сифсоф, крайне несвоевременным. С другой стороны, кто бы обратил внимание на эти откровения, если бы не олимпийский информационный фон.

Прошептал на ухо, что хочет заняться оральным сексом

«Я не могу смотреть эти Олимпийские игры, не рассказав публично о том, чему была свидетелем», — написала Каллан в своем посте в Instagram. Далее следует леденящий душу рассказ о том, как тренер Питер Фоули уже более десяти лет фотографирует обнаженных спортсменок и допускает в отношении девушек из своей команды непристойные шуточки. Так на одном из соревнований Фоули прошептал на уху Читлук-Сифсоф (которой тогда было 17 лет), что хотел бы заняться оральным сексом с юной аргентинской спортсменкой, которую они увидели на склоне. «Были и более серьезные инциденты, которые не являются моей историей, но тоже не должны остаться безнаказанными», — отметила Каллан, предложив расследовать эту историю Американскому центру безопасности спорта (SafeSport).

С какой целью Фоули собирал снимки обнаженных сноубордисток — ради удовольствия или ради работы — осталось загадкой, поскольку некоторые специалисты таким спорным способом осуществляют контроль над весом спортсменов. Читлук-Сифсоф также обвинила сноубордиста Хагена Кирни в сексуальных домогательствах и расизме. По словам женщины, Хаген в частных разговорах часто использует в отношении темнокожих людей оскорбительное слово на букву «Н» и рассказывает коллегам-сноубордисткам непристойные анекдоты, в том числе связанные с изнасилованием. «Описанному поведению нет места ни в нашем виде спорта, ни в наших командах, — прокомментировали эти рассказы в Федерации лыжного спорта и сноуборда США. — Мы серьезно относимся к подобным обвинениям, и они обязательно будут изучены».

Клеветнический пост

Фоули, который является главным тренером сборной США по сноуборду с момента основания команды в 1994 году и работал с Читлук-Сифсоф как личный тренер, заявил изданию The Post, что он «удивлен обвинениями» со стороны своей бывшей воспитанницы. «Я категорически отрицаю приведенные ей факты, — отреагировал специалист. — Но в настоящее время я делаю все возможное, чтобы сосредоточиться на поддержке спортсменов на Олимпийских играх». Судя по всему, знаменитый специалист на этом не успокоился и пожаловался на клеветнический пост модераторам Instagram. В результате исповедь о нехорошем тренере была удалена как «контент, содержащий признаки травли».

Однако Каллан — не тот человек, чтобы испугаться подобных сложностей. В 2010 году она стала первым коренным жителем Аляски, представлявшим Соединенные Штаты на Олимпийских играх (правда, не слишком успешно — в Ванкувере она не преодолела квалификационный барьер). В 2014-м спортсменка не попала в олимпийскую сборную, но все равно отличилась, совершив каминаут как лесбиянка и подвергнув жесткой критики организаторов Игр в России за Закон о пропаганде нетрадиционных семейных ценностей среди несовершеннолетних. Сейчас после удаления своих откровений в Instagram Читлук-Сифсоф дошла до Олимпийского комитета США, и публикацию восстановили.

«После того, как я опубликовала свой рассказ, ко мне обратились множество фристайлисток и сноубордисток, с которыми произошло нечто похоже», — призналась Читлук-Сифсоф. Теперь бывшая спортсменка отбивается от хейта со стороны болельщиков, которые считают, что раздутый Каллан скандал может негативно сказаться на атмосфере в сборной США и повилять на ее результаты в Пекине. Тому же Кирни уже пришлось в Пекине отвечать на неудобные вопросы корреспондента USA Today. Спортсмен туманно сообщил, что «совершил ошибку много лет назад» и «давно извлек уроки из той истории». Хаген финишировал на ОИ-2022 17-м в личном борд-кроссе и сегодня принимает участие в смешанных командных соревнованиях.