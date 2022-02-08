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Сегодня, 09:56

Вик Уайлд победил Дмитрия Логинова и вышел в четвертьфинал Олимпиады в параллельном гигантском слаломе

Иван Торопцев
Корреспондент
Вик Уайлд.
Фото Reuters

Российский сноубордист Вик Уайлд вышел в четвертьфинал Олимпиады в параллельном гигантском слаломе.

В 1/8 финала Уайлд победил другого россиянина Дмитрия Логинова.

Уайлд остался единственным представителем России в параллельном гигантском слаломе. Четвертьфинал состоится сегодня, 8 февраля, начало запланировано на 10.06 (мск).

35-летний Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал за США. На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

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Олимпиада
Сборная России по сноуборду
Вик Уайлд
Сноуборд
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