Вик Уайлд победил Дмитрия Логинова и вышел в четвертьфинал Олимпиады в параллельном гигантском слаломе

Российский сноубордист Вик Уайлд вышел в четвертьфинал Олимпиады в параллельном гигантском слаломе.

В 1/8 финала Уайлд победил другого россиянина Дмитрия Логинова.

Уайлд остался единственным представителем России в параллельном гигантском слаломе. Четвертьфинал состоится сегодня, 8 февраля, начало запланировано на 10.06 (мск).

35-летний Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал за США. На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.