Смоленцова прокомментировала поражение в 1/8 финала Олимпиады в параллельном слаломе
Российская сноубордистка Полина Смоленцова прокомментировала неудачу в 1/8 финала Олимпиады в параллельном слаломе. Она уступила Александре Кроль из Польши.
— Ошибка в доли секунды. Что произошло?
— Я не знаю. Это знает тренер, у него спросите.
— Есть разница между красной и синей трассой?
— Я думаю, что нет. Выбирают красную, но выигрывать можно на любой.
— С самого начала было трудно бороться, но можно было где-то рискнуть?
— Я рискнула, как смогла. Я сделала все, что могла.
Другая россиянка Софья Надыршина тоже не смогла выйти в четвертьфинал соревнований.
Новости