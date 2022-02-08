Смоленцова прокомментировала поражение в 1/8 финала Олимпиады в параллельном слаломе

Российская сноубордистка Полина Смоленцова прокомментировала неудачу в 1/8 финала Олимпиады в параллельном слаломе. Она уступила Александре Кроль из Польши.

— Ошибка в доли секунды. Что произошло?

— Я не знаю. Это знает тренер, у него спросите.

— Есть разница между красной и синей трассой?

— Я думаю, что нет. Выбирают красную, но выигрывать можно на любой.

— С самого начала было трудно бороться, но можно было где-то рискнуть?

— Я рискнула, как смогла. Я сделала все, что могла.

Другая россиянка Софья Надыршина тоже не смогла выйти в четвертьфинал соревнований.