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Сегодня, 17:45

Большунов переписывает историю Олимпиад. Он может стать величайшим русским лыжником всех времен

Большунов может стать лучшим отсечественным лыжником по числу медалей на Олимпиадах
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олимпийские гонки Александра Большунова.
Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин.
Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников.
Лидеры по числу зимних олимпийских медалей.
Наши спортсмены с 5+ медалями зимних Олимпиад.
Лидеры по медалям среди российских спортсменов (с 1994 года).
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Считаем медали и сравниваем с другими великими.

Александр Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 километров и выиграл вторую медаль на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Для 25-летнего лыжника, ставшего лучшим в скиатлоне, это уже шестая награда в шести олимпийских гонках. Из Пхенчхана он привез три серебра и одну бронзу.

Олимпийские гонки Александра Большунова.
Олимпийские гонки Александра Большунова.

За все время проведения зимних Олимпийских игр только пять лыжников-мужчин поднимались на подиум чаще Большунова. Причем Александр уже в Пекине может догнать занимающего второе место шведа Сикстена Йернберга — лидера сборной Швеции 1950-1960-х годов. Рекорд принадлежит норвежцу Бьорну Дэли, который к восьми победам добавил четыре вторых места. Из отечественных спортсменов выделяется Владимир Смирнов, который после распада СССР выступал за сборную Казахстана. В его активе семь медалей.

Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин.
Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин.

Зато в элитный список лыжников независимо от пола Большунов пока не попадает. Зато там присутствуют Раиса Сметанина (10 медалей), Любовь Егорова (девять) и Галина Кулакова (восемь). Дэли в этом рейтинге только второй — позади другой великой норвежки Марит Бьорген, на счету которой аж 15 медалей.

Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников.
Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников.

При идеальном раскладе, который включает в себя медали в спринтерской и классической эстафетах, а также в лыжном марафоне Большунов скоро присоединится к группе из 13 спортсменов, которым удалось собрать коллекцию из девяти наград. Отметим, что рубеж в 10 призовых мест покорился только четверым спортсменам в истории — лыжникам Бьорген и Дэли, биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену и конькобежке Ирен Вюст, которая в Пекине завоевала 12-ю (и шестую золотую) медаль.

Лидеры по числу зимних олимпийских медалей.
Лидеры по числу зимних олимпийских медалей.

Среди лучших отечественных «зимников» компанию большой группе лыжников составляет конькобежка Лидия Скобликова. Восемь медалей выиграл еще и гражданин России Виктор Ан, но под российским флагом были завоеваны только четыре из них, еще три золота и одну бронзу он принес родной Корее.

Наши спортсмены с 5+ медалями зимних Олимпиад.
Наши спортсмены с 5+ медалями зимних Олимпиад.

После 1992 года шесть олимпийских пьедесталов собрали только восемь российских спортсменов. Особенно отметился гимнаст Алексей Немов, по шесть раз становившийся призером Игр в Атланте и Сиднее. Кстати, второе место делит группа семикратных призеров, которую составляют гимнастки Светлана Хоркина и Алия Мустафина, прыгун в воду Дмитрий Саутин (восьмую медаль он взял в составе сборной СНГ) и синхронистка Светлана Ромашина, которая ни разу не опускалась ниже первого места.

Лидеры по медалям среди российских спортсменов (с 1994 года).
Лидеры по медалям среди российских спортсменов (с 1994 года).
Александр Большунов. «В эстафете будем бороться за золото». Большунов настроен на реванш

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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