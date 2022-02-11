Большунов переписывает историю Олимпиад. Он может стать величайшим русским лыжником всех времен

Считаем медали и сравниваем с другими великими.

Александр Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 километров и выиграл вторую медаль на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Для 25-летнего лыжника, ставшего лучшим в скиатлоне, это уже шестая награда в шести олимпийских гонках. Из Пхенчхана он привез три серебра и одну бронзу.

Олимпийские гонки Александра Большунова.

За все время проведения зимних Олимпийских игр только пять лыжников-мужчин поднимались на подиум чаще Большунова. Причем Александр уже в Пекине может догнать занимающего второе место шведа Сикстена Йернберга — лидера сборной Швеции 1950-1960-х годов. Рекорд принадлежит норвежцу Бьорну Дэли, который к восьми победам добавил четыре вторых места. Из отечественных спортсменов выделяется Владимир Смирнов, который после распада СССР выступал за сборную Казахстана. В его активе семь медалей.

Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин.

Зато в элитный список лыжников независимо от пола Большунов пока не попадает. Зато там присутствуют Раиса Сметанина (10 медалей), Любовь Егорова (девять) и Галина Кулакова (восемь). Дэли в этом рейтинге только второй — позади другой великой норвежки Марит Бьорген, на счету которой аж 15 медалей.

Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников.

При идеальном раскладе, который включает в себя медали в спринтерской и классической эстафетах, а также в лыжном марафоне Большунов скоро присоединится к группе из 13 спортсменов, которым удалось собрать коллекцию из девяти наград. Отметим, что рубеж в 10 призовых мест покорился только четверым спортсменам в истории — лыжникам Бьорген и Дэли, биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену и конькобежке Ирен Вюст, которая в Пекине завоевала 12-ю (и шестую золотую) медаль.

Лидеры по числу зимних олимпийских медалей.

Среди лучших отечественных «зимников» компанию большой группе лыжников составляет конькобежка Лидия Скобликова. Восемь медалей выиграл еще и гражданин России Виктор Ан, но под российским флагом были завоеваны только четыре из них, еще три золота и одну бронзу он принес родной Корее.

Наши спортсмены с 5+ медалями зимних Олимпиад.

После 1992 года шесть олимпийских пьедесталов собрали только восемь российских спортсменов. Особенно отметился гимнаст Алексей Немов, по шесть раз становившийся призером Игр в Атланте и Сиднее. Кстати, второе место делит группа семикратных призеров, которую составляют гимнастки Светлана Хоркина и Алия Мустафина, прыгун в воду Дмитрий Саутин (восьмую медаль он взял в составе сборной СНГ) и синхронистка Светлана Ромашина, которая ни разу не опускалась ниже первого места.