«Еще проверьте, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика». Степанова ответила на обвинения шведского журналиста

Олимпийская чемпионка в составе эстафетной сборной России жестко отреагировала на подозрения в использовании на Играх-2022 запрещенных фторовых смазок.

Финишер золотой эстафеты в составе сборной России Вероника Степанова ответила в своем фирменном стиле на обвинения обозревателя шведского издания Expressen Томаса Петтерссона. В минувшую субботу этот журналист опубликовал предположение о том, что причиной хорошей работы лыж россиянок и немок в эстафетном забеге стали запрещенные фторовые смазки. Подобные обвинения вызвали гнев нашей спортсменки, которая дала шведу яркую отповедь, сопровожденную собственным пляжным фото.

— Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещенный (в Европе) фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет. Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет, — написала Степанова в Instagram.

Вещество из черного списка

Неоднозначный комментарий Петтерссона о фторе доступен только для читателей Expressen с платной подпиской, поэтому в России навряд ли кто-то обратил бы на это внимание, если бы не дерзкий пост Вероники. Впрочем, в лыжных пабликах домыслы шведского журналиста обсуждаются достаточно активно. Суть обвинений в том, что Петтерссону показалось (никаких доказательств у него нет), что лыжи россиянок и немок в субботней эстафете катили намного лучше, чем у главных соперниц — норвежек, шведок и финнок, которые, в общем-то, не уступали нашим девушкам по составу (если брать исключительно по именам и по титулам).

Томас объясняет это тем, что при холодной погоде смазки и парафин всех команд работали в первых олимпийских гонках более-менее одинаково, но в субботу потеплело, перед женской эстафетой прошел снег, и это изменило расклад. Швед предполагает: из-за того, что российская и немецкая команды якобы используют смазку с содержанием вредного фтора C8. Это вещество по экологическим соображениям запрещено в странах ЕС и также включено в черный список международных федераций лыж и биатлона. Однако в Китае нет запрета на фторсодержащие продукты C8/PFOA, и в целом проверка смазок на это вещество на Олимпиадах не проводится.

У международных федераций сейчас просто нет надежных методов выявления запрещенного фтора, поэтому перед началом нынешнего сезона с команд просто взяли честное слово, что они не будут вредить экологии ради достижения результатов. А добиться преимущества с помощью фторовых смазок действительно реально. Они работают намного лучше, чем одобренные экологами. Другой вопрос, что нарушителей фейр-плей можно разве что поймать за руку. Петтерссон этого не делал, а просто пустился в странные рассуждения, этичность которых вызывает большие вопросы.

Всегда есть место для сомнений

— Спортсменов постоянно проверяют на запрещенные вещества в организме, но никто не проверяет, чем они смазали свои лыжи, — сокрушается Петтерссон. — Это может быть решающим фактором, но использовались ли мази C8 в женской эстафете, мы так никогда и не узнаем. В случае со сборными ОКР и Германии это либо была блестящая работа смазчиков, выполненная по всем правилам, либо нарушение правил. Проблема лыжных гонок в том, что всегда есть место для подобных сомнений. К сожалению, все мы сейчас находимся в такой ситуации.

В конце прошлого года Международный союз биатлонистов провел выборочную инспекцию вакс-кабин и оштрафовал за использование фтора C8 сборные Литвы и Молдавии. Затем были сообщения о якобы пойманных на таких нарушениях лыжниках из Швеции и Норвегии. Произошло это в начале нынешнего года во время Кубка Скандинавии в шведском городе Фалун. Однако имена обманщиков не обнародованы, а о санкциях в их отношении не объявлено. Не исключено, что обозревателю Петтерссону стоит сначала поискать вредителей у себя на родине.

Тесты оборудования для проверки смазок на фтор проводились FIS во время этапа Кубка мира в Фалуне еще два года назад. Но они закончились полным провалом для системы тестирования. Результаты были практически случайными. Отстранять кого-то на основании столь ненадежных данных — полный абсурд. Тем не менее международные федерации лыж и биатлона под давлением экологов объявили о полном запрете фторовых смазок и порошков. Но единственным источником выявления нарушителей остаются рейды по вакс-кабинам. В Европе они имеют какой-то смысл, поскольку использование вещества C8/PFOA запрещено законом. Но в Китае фторовые облавы не отражены ни в каких регламентах. Поэтому командам остается только верить друг другу на слово, ну или подозревать конкурентов в наличии «моторчика в трусиках», как это делает журналист Expressen.