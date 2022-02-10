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Сегодня, 20:30

Год назад он оскорблял россиян после своих побед, а теперь проиграл конкуренцию спринтеру. Печаль Эмиля Иверсена

Эмиль Иверсен не попал в состав сборной Норвегии на гонку с раздельным стартом на Олимпиаде
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Эмиль Иверсен.
Фото Getty Images
Четырехкратный чемпион мира рискует остаться без медалей вторую Олимпиаду подряд.

Мужская сборная Норвегии сегодня обнародовала состав на гонку на 15 км с раздельным стартом классическим стилем, которая пройдет на Олимпиаде 11 февраля. В заявке ожидаемо присутствуют Йоханнес Клебо, Ханс Кристер Холунн и Пол Голберг, которые 6 февраля бежали скиатлон. А вот четвертое место неожиданно отдано Эрику Валнесу — лыжнику, которого принято считать специалистом по спринту. Конечно, в коротких дистанционных гонках подобные решения иногда оказываются оправданны. Но в Чжанцзякоу все ждали увидеть в разделке Эмиля Иверсена — четырехкратного чемпиона мира и одного из самых брутальных норвежских лыжников. Однако Эмиль пропускает еще одну гонку и дай бог получит шанс только в воскресной эстафете. Что же происходит с 30-летней звездой?

Словно на американских горках

На самом деле ответ прост: Иверсен в этом сезоне находится не в лучшей форме. На чемпионате мира год назад Эмиль завоевал золото в эстафете и в марафоне. Причем титул на дистанции 50 км ему достался после дисквалификации Клебо. Йоханнес тогда на финише не поделил лыжню с Александром Большуновым, сломал россиянину палку и был за это жестоко наказан. Без палки Сан Саныч пропустил вперед Иверсена, которому после аннулирования результата Клебо и перешла победа. А еще Эмиль в прошлом сезоне запомнился скандальной фразой в адрес российских коллег, заявив после одной побед с явным намерением оскорбить, что «помочился на конкурентов». Потом норвежец извинялся и говорил, что очень уважает россиян. Но осадок остался.

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И вот наступил новый сезон, и дела в нем у Иверсена не заладились. В Кубке мира из достижений — только победа в эстафете на этапе в Лиллехаммере. Да седьмое место в классической «пятнашке» в Руке. Собственно, этот результат и позволял надеяться, что Эмиля заявят на эту дистанцию и в Чжанцзякоу. Но у тренеров сборной Норвегии было другое мнение. «Нынешний сезон для Эмиля словно американские горки, — говорит тренер мужской команды Эйрик Носсум. — Мы долго общались с руководителем сборной Эспеном Бьервигом и рассмотрели много вариантов. К сожалению для Иверсена, мы предпочли ту четверку лыжников, которую внесли в заявку».

За двумя зайцами

Американские горки — это в первую очередь намек на результаты Иверсена на «Тур де Ски», где на «пятнашке» классикой он умудрился стать 59-м, проиграв парням из Андорры, Ирландии и Японии. Несмотря на такие подвиги, Эмиль все-таки попал в заявку сборной, но пока он на Олимпиаде турист. Это особенно обидно для опытного спортсмена, поскольку на прошлых Играх в Пхенчхане ему выделили только две полярные дистанции, спринт и марафон, и он, погнавшись за двумя такими разными «зайцами», не поймал ни одной медали. И сейчас рискует повторить тот же результат.

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Что касается присутствия в нынешней заявке Валнеса, то в нынешнем сезоне он бежал на этапах Кубка мира классическую «пятнашку» трижды и всякий раз финишировал в топ-10. В принципе, очень приличный уровень, хотя в спринте у него обычно получается лучше. Вообще, нынешние Игры превращаются для сборной Норвегии в поле для кадровых экспериментов, особенно в женской команде, которая сильно пострадала из-за ковида. Так, всерьез обсуждается вариант с приглашением на один из этапов эстафеты биатлонистки Тирил Экхофф. А сейчас появилась информация, что в классический командный спринт могут заявить гения дистанционных гонок Терезу Йохауг. Что ж, на это будет как минимум любопытно посмотреть.

Заявки на классическую разделку
Россия: Александр Большунов, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин.
Норвегия: Йоханнес Клебо, Ханс Кристер Холунн, Пол Голберг, Эрик Валнес.

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Эмиль Иверсен
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