Год назад он оскорблял россиян после своих побед, а теперь проиграл конкуренцию спринтеру. Печаль Эмиля Иверсена

Четырехкратный чемпион мира рискует остаться без медалей вторую Олимпиаду подряд.

Мужская сборная Норвегии сегодня обнародовала состав на гонку на 15 км с раздельным стартом классическим стилем, которая пройдет на Олимпиаде 11 февраля. В заявке ожидаемо присутствуют Йоханнес Клебо, Ханс Кристер Холунн и Пол Голберг, которые 6 февраля бежали скиатлон. А вот четвертое место неожиданно отдано Эрику Валнесу — лыжнику, которого принято считать специалистом по спринту. Конечно, в коротких дистанционных гонках подобные решения иногда оказываются оправданны. Но в Чжанцзякоу все ждали увидеть в разделке Эмиля Иверсена — четырехкратного чемпиона мира и одного из самых брутальных норвежских лыжников. Однако Эмиль пропускает еще одну гонку и дай бог получит шанс только в воскресной эстафете. Что же происходит с 30-летней звездой?

Словно на американских горках

На самом деле ответ прост: Иверсен в этом сезоне находится не в лучшей форме. На чемпионате мира год назад Эмиль завоевал золото в эстафете и в марафоне. Причем титул на дистанции 50 км ему достался после дисквалификации Клебо. Йоханнес тогда на финише не поделил лыжню с Александром Большуновым, сломал россиянину палку и был за это жестоко наказан. Без палки Сан Саныч пропустил вперед Иверсена, которому после аннулирования результата Клебо и перешла победа. А еще Эмиль в прошлом сезоне запомнился скандальной фразой в адрес российских коллег, заявив после одной побед с явным намерением оскорбить, что «помочился на конкурентов». Потом норвежец извинялся и говорил, что очень уважает россиян. Но осадок остался.

И вот наступил новый сезон, и дела в нем у Иверсена не заладились. В Кубке мира из достижений — только победа в эстафете на этапе в Лиллехаммере. Да седьмое место в классической «пятнашке» в Руке. Собственно, этот результат и позволял надеяться, что Эмиля заявят на эту дистанцию и в Чжанцзякоу. Но у тренеров сборной Норвегии было другое мнение. «Нынешний сезон для Эмиля словно американские горки, — говорит тренер мужской команды Эйрик Носсум. — Мы долго общались с руководителем сборной Эспеном Бьервигом и рассмотрели много вариантов. К сожалению для Иверсена, мы предпочли ту четверку лыжников, которую внесли в заявку».

За двумя зайцами

Американские горки — это в первую очередь намек на результаты Иверсена на «Тур де Ски», где на «пятнашке» классикой он умудрился стать 59-м, проиграв парням из Андорры, Ирландии и Японии. Несмотря на такие подвиги, Эмиль все-таки попал в заявку сборной, но пока он на Олимпиаде турист. Это особенно обидно для опытного спортсмена, поскольку на прошлых Играх в Пхенчхане ему выделили только две полярные дистанции, спринт и марафон, и он, погнавшись за двумя такими разными «зайцами», не поймал ни одной медали. И сейчас рискует повторить тот же результат.

Что касается присутствия в нынешней заявке Валнеса, то в нынешнем сезоне он бежал на этапах Кубка мира классическую «пятнашку» трижды и всякий раз финишировал в топ-10. В принципе, очень приличный уровень, хотя в спринте у него обычно получается лучше. Вообще, нынешние Игры превращаются для сборной Норвегии в поле для кадровых экспериментов, особенно в женской команде, которая сильно пострадала из-за ковида. Так, всерьез обсуждается вариант с приглашением на один из этапов эстафеты биатлонистки Тирил Экхофф. А сейчас появилась информация, что в классический командный спринт могут заявить гения дистанционных гонок Терезу Йохауг. Что ж, на это будет как минимум любопытно посмотреть.

Заявки на классическую разделку

Россия: Александр Большунов, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин.

Норвегия: Йоханнес Клебо, Ханс Кристер Холунн, Пол Голберг, Эрик Валнес.