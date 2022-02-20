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Сегодня, 14:03

Крянин высказался о выступлении российских лыжниц в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Виктория Кравченко

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о результатах женского масс-старта свободным стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Борьба за третье место была до последних метров. Йохауг здесь сильнейшая, ничего с этим не поделаешь, она это доказала. Диггинс — молодец, выдержала темп. Ей можно только рукоплескать. Гонка интересная, была борьба характеров. Это длинная дистанция, тем более что тут горы, сложные погодные условия. Может произойти все что угодно. Можно на последних 5 км проиграть все, если выключатель срабатывает. Сорина немножко не дотянула, не повезло. Но радует, что боролась до последних метров.

Что касается Непряевой, то причин схода с дистанции может быть много. Наташа, видимо, попыталась, работала, но что-то пошло не так. Если бы все было нормально, она боролась бы. Надо выяснить причину — не в характере наших девчонок без причины покидать дистанцию», — цитирует Крянина «Чемпионат».

Золото выиграла норвежская лыжница Терезе Йохауг. Лучшая из россиянок стала Татьяна Сорина (+2:37.2), занявшая пятое место.

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4617405-kryanin-obyasnil-pochemu-sorina-proigrala-borbu-za-bronzu-v-marafone-na-olimpiade-2022.html
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