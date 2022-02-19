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Сегодня, 09:57

Вяльбе рассказала, что Клебо отказался бежать 50 километров в марафоне из-за непогоды на Олимпиаде-2022

Сергей Разин
корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото AFP

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала сокращение дистанции мужского лыжного масс-старта на Олимпиаде-2022.

«Клебо отказывался бежать марафон на 50 км, но после сокращения согласился», — сказала Вяльбе в интервью, которое показали на matchtv.ru

Ранее старт гонки перенесли с 9.00 (мск) на час позже из-за неблагоприятных погодных условий. Также организаторы сократили гонку в целях обезопасить спортсменов. Изначально лыжники должны были пробежать 50 километров, дистанция гонки сокращена до 30 километров.

Сборную России в марафоне представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.

Олимпиада
Елена Вяльбе
Йоханнес Клебо
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