Вяльбе рассказала, что Клебо отказался бежать 50 километров в марафоне из-за непогоды на Олимпиаде-2022

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала сокращение дистанции мужского лыжного масс-старта на Олимпиаде-2022.

«Клебо отказывался бежать марафон на 50 км, но после сокращения согласился», — сказала Вяльбе в интервью, которое показали на matchtv.ru

Ранее старт гонки перенесли с 9.00 (мск) на час позже из-за неблагоприятных погодных условий. Также организаторы сократили гонку в целях обезопасить спортсменов. Изначально лыжники должны были пробежать 50 километров, дистанция гонки сокращена до 30 километров.

Сборную России в марафоне представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.