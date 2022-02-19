Эксперт NRK: «Тот, кто сегодня выиграет, не будет считаться настоящим победителем марафона»

Норвежский эксперт заявил, что победитель сегодняшней гонки не будет считаться настоящим чемпионом в марафоне

Эксперт норвежского издания NRK Торгейр Бьорн отреагировал на решение организаторов мужского лыжного марафона на Олимпиаде в Пекине сократить дистанцию с 50 до 30 километров.

«Весь интерес сразу пропал. Марафон — это самый престижный старт на Олимпиаде, но для сохранения престижности действительно нужно пробежать 50 километров.



Тот, кто сегодня выиграет, не будет настоящим победителем марафона. Ему всегда будут напоминать, что он не пробежал полную дистанцию», — приводит NRK слова Бьорна.

Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужской марафон на Олимпиаде с 50 до 30 километров из-за неблагоприятных погодных условий в Китае. Гонка состоится сегодня, начало — в 10.00 (мск). Сборную России представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов и Артем Мальцев.