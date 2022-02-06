Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 13:05

Путин поздравил Большунова с победой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Путин поздравил Большунова с победой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Getty Images

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу. Убежден, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Желаю Вам новых успехов, здоровья и всего самого доброго. Молодец!» — говорится в поздравительной телеграмме на официальном сайте главы государства.

Сегодня, 6 февраля Александр Большунов выиграл скиатлон на Играх в Пекине и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Россия занимает второе место в медальном зачете с 1 золотой, 2 серебряными и 1 бронзовой наградами.

Олимпиада 2022: Александр Большунов. Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина! У Спицова — серебро! Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/letters/67723
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Владимир Путин
Читайте также
Красивая победа для красивой жены. Как выглядит супруга олимпийского чемпиона Большунова
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Переполняет гордость». Навка — о медалях российских лыжников на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина! У Спицова — серебро! Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция
Олимпиада-2022: сможет Непряева составить конкуренцию шведкам в спринте? У нее уже есть серебро пекинских Игр
В Госдуме назвали оскорбительным вопрос американского журналиста Большунову о допинге
Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 6 февраля
«Стыдно за них». Навка высказалась о поведении украинских спортсменов во время командных соревнований
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов — о победе Большунова: «Он достоин Героя России. Порадовали всю страну»

«Когда я слышу про допинг, меня выворачивает». Большунов жестко осек американского журналиста
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости