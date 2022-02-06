Путин поздравил Большунова с победой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу. Убежден, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Желаю Вам новых успехов, здоровья и всего самого доброго. Молодец!» — говорится в поздравительной телеграмме на официальном сайте главы государства.

Сегодня, 6 февраля Александр Большунов выиграл скиатлон на Играх в Пекине и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Россия занимает второе место в медальном зачете с 1 золотой, 2 серебряными и 1 бронзовой наградами.