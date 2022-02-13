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Сегодня, 12:10

«Это радость для всей России!». Тренер сборной России Бородавко о золоте в эстафете

Бородавко прокомментировал победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Юрий Бородавко.
Фото Global Look Press

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Выступление просто великолепное! У нас был очень жесткий настрой. Настрой только на победу! С первого этапа захватили лидерство и не отпускали его до конца. Ребята все молодцы, все старались! Вся команда сегодня победила, все четыре человека! Они являются Олимпийскими чемпионами. Это давняя мечта. Мы не выигрывали с 80-го года. Это радость для всей России! Поздравляю абсолютно всех россиян с такой замечательной победой!» — сказал Бородавко «СЭ».

В составе российской сборной выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Алексей Червоткин
Денис Спицов
Сергей Устюгов
Юрий Бородавко
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