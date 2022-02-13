Большунов завоевал медали во всех семи олимпийских гонках

Российский лыжник Александр Большунов, победив в эстафете на Олимпиаде в Пекине, выиграл свою седьмую олимпийскую медаль. При этом 25-летний спортсмен имеет награды во всех видах программы по лыжным гонкам, в которых принимал участие.

Помимо сегодняшнего золота в эстафете 4x10 км Большунов имеет следующие награды: в Пхенчахане-2018 — бронза в личном спринте классическим стилем, серебро в эстафете, серебро в командном спринте, серебро в гонке на 50 км классическим стилем, в Пекине -2022 — золото в скиатлоне и серебро в гонке на 15 км классическим стилем.

Большунов вошел в шестерку лыжников-мужчин с семью и более медалями в истории Олимпиад. Также он — в шестерке россиян (не считая СССР) по числу медалей на Олимпиадах, включая летние.