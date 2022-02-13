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Сегодня, 12:03

Большунов завоевал медали во всех семи олимпийских гонках

Роман Шишов
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов, победив в эстафете на Олимпиаде в Пекине, выиграл свою седьмую олимпийскую медаль. При этом 25-летний спортсмен имеет награды во всех видах программы по лыжным гонкам, в которых принимал участие.

Помимо сегодняшнего золота в эстафете 4x10 км Большунов имеет следующие награды: в Пхенчахане-2018 — бронза в личном спринте классическим стилем, серебро в эстафете, серебро в командном спринте, серебро в гонке на 50 км классическим стилем, в Пекине -2022 — золото в скиатлоне и серебро в гонке на 15 км классическим стилем.

Большунов вошел в шестерку лыжников-мужчин с семью и более медалями в истории Олимпиад. Также он — в шестерке россиян (не считая СССР) по числу медалей на Олимпиадах, включая летние.

Александр Большунов. Большунов переписывает историю Олимпиад. Он может стать величайшим русским лыжником всех времен

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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