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Сегодня, 11:44

Тренер российских лыжников отреагировал на двойной подиум сборной ОКР в мужском скиатлоне на ОИ-2022

Георгий Скобликов
Денис Спицов и Александр Большунов.
Фото AFP

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в разговоре с «СЭ» отреагировал на золотую и серебряную медали сборной ОКР в мужском скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я очень счастлив за обоих и в особенности за всю команду», — сказал Крамер «СЭ».

Александр Большунов финишировал первым в мужском скиатлоне (1:13.16,5) и принес первую золотую медаль сборной ОКР на зимней Олимпиаде-2022. Денис Спицов стал вторым (+1.19,4).

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