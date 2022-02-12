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Сегодня, 12:01

Тихонов о победе лыжниц в эстафете: «Я плакал, большей радости придумать невозможно»

Тихонов заявил, что он плакал после победы сборной России в эстафете на Олимпиаде-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
Призеры эстафеты на подиуме.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал первое место российских лыжниц в олимпийской эстафете.

«Я плакал. В эстафете не бывает так, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Победила четверка — ни одно звено не выпало. Слезы, говорить тяжело — молодцы! Большей радости придумать невозможно!

Девушкам давать Героя России рановато. Вяльбе, Бородавко и Большунов — вот здесь Кремлю не надо скупердяйничать и наградить их, так как полагается. Они сейчас прославляют Россию! Ни одна отрасль этого не делает, кроме военных. А у нас иногда раздают награды тем, кто вообще ничего не заслужил. Но это же трудяги! Работают за нищенскую зарплату. Бородавко — такое впечатление, что родился и вырос на лыжне. Вся команда — молодцы, а Вяльбе просто не обсуждается", — приводит слова Тихонова «Газете.Ru».

В составе женской сборной России в эстафете выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Серебряным призером Олимпиады-2022 стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.

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Источник: https://www.gazeta.ru/sport/beijing-2022/news/2022/02/12/17280007.shtml
Олимпиада
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