Тренер Бородавко заявил, что у него зашкаливают эмоции после победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Эмоции зашкаливают! Каждый этап наш девочки лидируют — это было видно. Они показали свои амбиции и фактически никому не дали приблизиться. И на последнем этапе Степанова довела нас до финиша. Эта медаль показала, что у нас и девушки на хорошем уровне», — сказал Бородавко «СЭ».

Серебряным призером стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.