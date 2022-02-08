Степанова не смогла выйти в финал спринта на Олимпиаде. Российские лыжницы не поборются за медали
Российская лыжница Вероника Степанова не смогла выйти в финал спринта свободным стилем на Олимпиаде в Пекине. В своем забеге она заняла третье место, что не позволило ей продолжить борьбу за медали (она также не прошла как лаки-лузер).
Россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева вылетели на стадии четвертьфинала.
Еще одна россиянка, Христина Мацокина, вылетела еще в квалификации.
Таким образом, в финал не вышла ни одна российская лыжница. Финал начнется примерно в 14.59 по московскому времени.
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Спринт (С)
2-й полуфинал
1. Эмма Рибом (Швеция) — 3.15,22
2. Джессика Диггинс (США) — +0,41
3. Вероника Степанова (Россия) — +1,00
4. Майкен Фалла (Норвегия) — +1,19
5. Софи Крель (Германия) — +1,61
6. Виктория Карль (Германия) — +6,10