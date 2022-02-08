Степанова не смогла выйти в финал спринта на Олимпиаде. Российские лыжницы не поборются за медали

Российская лыжница Вероника Степанова не смогла выйти в финал спринта свободным стилем на Олимпиаде в Пекине. В своем забеге она заняла третье место, что не позволило ей продолжить борьбу за медали (она также не прошла как лаки-лузер).

Россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева вылетели на стадии четвертьфинала.

Еще одна россиянка, Христина Мацокина, вылетела еще в квалификации.

Таким образом, в финал не вышла ни одна российская лыжница. Финал начнется примерно в 14.59 по московскому времени.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Спринт (С)

2-й полуфинал

1. Эмма Рибом (Швеция) — 3.15,22

2. Джессика Диггинс (США) — +0,41

3. Вероника Степанова (Россия) — +1,00

4. Майкен Фалла (Норвегия) — +1,19

5. Софи Крель (Германия) — +1,61

6. Виктория Карль (Германия) — +6,10