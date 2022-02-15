Российский лыжник Денис Спицов, выигравший золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине, рассказал о своих дальнейших планах.

— Вас не удивило, что Клебо на последнем этапе даже не попытался догнать Устюгова?

— Если бы он с ходу бросился догонять, там могло не быть шансов даже на серебро. Слишком тяжелая трасса. Да и потом, он в какой-то момент попытался, но быстро понял, что реально нужно думать о борьбе за второе место.

— Титул олимпийского чемпиона уже в кармане. Теперь до конца карьеры можно бегать в кайф?

— У меня много мечт. Нет ни одной медали с чемпионата мира, хочется когда-то покорить «Тур де Ски». Все-таки у Легкова есть эта победа, а у меня нет. С дистанционным зачетом Кубка мира все сложно, пока бегает Большунов — вряд ли он нам даст такой шанс.

— Почему нет? Вам даже президент федерации Елена Вяльбе говорит, что нужно больше верить в себя.

— Я недавно об этом думал. Возможно, Юрий Викторович [Бородавко] с Еленой Валерьевной сами меня на это натолкнули. После Олимпиады в Пхенчхане они говорили, что я зазвездился, что у меня корона на голове, что те медали ничего не значат... И с каждым годом у меня в голове откладывалось, что по факту я ничего не добился. Я в это сам поверил.