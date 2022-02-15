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Сегодня, 08:24

Спицов: «В этот момент у меня покатились слезы...»

Спицов заявил, что эстафета в Пекине стала сложнейшей гонкой в жизни
Роман Шишов
Корреспондент

Российский лыжник Денис Спицов, выигравший золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине, рассказал, чем ценна эта награда и поделился своими эмоциями.

— Олимпийский чемпион Денис Спицов. Вы в это уже поверили?

— Я вчера даже жене сказал: это как будто счастливый сон, и я не хочу просыпаться. А она говорит: приезжай, я тебя ущипну!

— У вас уже были не одна и не две олимпийские медали. Неужели золото так сильно отличается по ощущениям?

— Конечно. Это была самая тяжелая гонка в моей жизни. Я два дня почти не спал и думал о том, что это единственный шанс в карьере, когда я могу реально претендовать на золото. Наверное, из-за того, что сильно выгорел эмоционально, мне и функционально было очень тяжело. Тем более против меня норвежцы поставили Холунна — сильнейшего конькиста и дистанционщика. Может, сильнейший — Крюгер, но они отличались буквально на секунды.

— Вы понимали, что привезенный вами отрыв Устюгов уже не проиграет?

— Я вообще почти ничего не видел. Очень тяжело отходил от своей гонки. Нереально замерзли руки, как будто на улице было -30. Первые два Серегиных круга я отогревался и приходил в себя. Потом уже понял, что остаются два с половиной километра до финиша и у нас преимущество в районе минуты. В этот момент у меня покатились слезы...

Денис Спицов. «После прошлой Олимпиады мне говорили, что зазвездился и у меня корона на голове». Откровенный Денис Спицов — о пути к золотым медалям

Денис Спицов
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